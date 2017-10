Chelsea fait le boulot, pas Tottenham

FC

Actuellement, Everton semble incapable de gagner un match. Même en changeant d’entraîneur, et même contre un Chelsea . Sympa, Antonio Conte avait pourtant fait largement tourner. Mais lesont tout de même fait le boulot à domicile, profitant d’un but de Rüdiger à la demi-heure de jeu (de la tête, évidemment). Les champions d’ Angleterre en titre ont ensuite géré, jusqu’à ce que Willian s’amuse et fasse ledans le temps additionnel. La réduction du score du jeune Calvert-Lewin dans la foulée restera anecdotique. Chelsea évite donc le piège...Les, eux aussi privé de plusieurs titulaires devant leur public, se sont complètement loupés.La faute à desparticulièrement étonnants. Mené de deux points à la mi-temps après des buts de Sissoko et Alli, West Ham a réalisé l’exploit de planter trois fois en deuxième mi-temps. Et donc d’éliminer son prestigieux adversaire. Ayew, auteur d’un doublé en l’espace de six minutes, s’est particulièrement distingué, avant qu’Ogbonna assène le coup final.C’est ce qu’on appelle une surprise.