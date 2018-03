Chelsea fait le boulot

Chelsea (3-4-3) : Courtois - Azpilicueta, Christensen, Cahill - Zappacosta, Kante, Fàbregas, Alonso - Willian, Giroud, Hazard. Entraîneur : Conte.



Crystal Palace (4-2-3-1) : Hennessey - Wan-Bissaka, Kelly, Tomkins, Van Aanholt - Milivojević, McArthur - Townsend, Sorloth, Schlupp - Benteke. Entraîneur : Hodgson.

Trois matchs que Chelsea attendait ça.Après deux défaites en Premier League (contre les deux Manchester) et un nul en Ligue des Champions (face à Barcelone), lesse sont tranquillement imposés à domicile contre Crystal Palace . Le champion en titre en avait bien besoin : avant ce succès, il restait sur trois victoires seulement en neuf rencontres toutes compétitions confondues.Malgré un petit quart d'heure de mise en route, les hommes de Conte ont donc commencé plus fort que d'habitude, se procurant de nombreuses occasions en première période. Un acte qui a vu Willian ouvrir le score avec réussite (tir dévié), puis Kelly offrir le second but aux locaux en prolongeant la tentative de Zappacosta dans les cages de sa propre équipe. Même topo en deuxième mi-temps, sans les filets qui tremblent : en dépit de situations plus dangeureuses les unes que les autres, ni Hazard, ni Giroud (titulaire à la place de Morata), ni Willian ne sont parvenus à élargir la marque. La faute notamment à un bon Hennessey. C'est au contraire Van Aanholt qui a réduit le score en toute fin de partie, empêchant les bleus de soigner leur différence de but.Mais au moins, Tottenham n'est (provisoirement) plus qu'à deux points, et Liverpool à quatre. La zone C1, ce n'est pas si loin.