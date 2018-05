Chelsea face aux fantômes du Bridge

Alors que les boys d'Antonio Conte se castagnent pour avoir le droit de disputer la C1 la saison prochaine, la fin de saison de Chelsea exhale un parfum dérangeant de scandale. La raison ? Une plainte portée par quatre anciens joueurs noirs du centre de formation de l'équipe, qui dénoncent les écarts racistes de deux anciens cadres du club, Gwyn Williams et Graham Rix, encadrants des équipes de jeunes dans les années 1980 et 1990. De quoi replonger les Blues dans les heures les plus sombres de leur histoire.



Il aura fallu attendre ces trois témoignages pour enfin allumer la mèche. Mi-janvier 2018, lerévèle que trois anciens joueurs passés par le centre de formation de Chelsea ont porté plainte contre le club. La raison ? Les attaques verbales et parfois physiques dont ils ont été la cible pendant leurs années de formation, dans les années 1980 et 1990. Un harcèlement mené par deux ex-figures emblématiques des, Graham Rix, ancien entraîneur de l'équipe des jeunes dans les années 1990 et surtout Gwyn Williams, au club depuis 1979, ex-recruteur despuis adjoint de Claudio Ranieri lors de ses années londoniennes.Le quotidien anglais, qui a eu accès aux témoignages des plaignants recueillis par la Fédération anglaise de football, déroule un réquisitoire chargé à l'encontre des deux anciens cadres des. Les trois anciens joueurs, qui ont tenu à conserver leur anonymat, font un constat accablant de la manière dont ils ont été traités du temps de leurs années de formation à Chelsea . L'un d'eux a énuméré certains des surnoms dont il était régulièrement affublé par Williams : «» , «» , «» ... la liste est non exhaustive. Le joueur explique également que Gwyn Williams lui aurait à l'occasion dit de «» et de «» .Un déferlement d'insultes, banalisé dès le plus jeune âge : «"Toi, le petit bâtard noir, le petit nègre, comment ça va ?""Eh, regardez les putains de blackies ici. Putain de lèvres en caoutchouc, regardez leur putain de gros nez...."Démoralisant, voire carrément traumatisant. Mi-mars, un quatrième plaignant vient s'ajouter à l'équation. Toujours selon le, le joueur se dirait profondément perturbé par le harcèlement dont il a été victime, au point d'avoir évité ne serait-ce que d'approcher Stamford Bridge ces 30 dernières années et trouverait même difficile de regarder un match desà la télévision. Il aurait déclaré avoir été victime d'insultes racistes depuis qu'il a intégré le secteur jeune du club, à 13 ans. À ses 19 ans, il parvient à signer son premier contrat professionnel, mais aurait abandonné sa carrière «» , relate le quotidien anglais.Ne manquait plus que le récit de joueurs témoins des insultes dont auraient été victimes les plaignants, pour apporter un poids décisif à leur déclaration. Le 8 mai, la presse britannique révèle que deux anciens joueurs ayant évolué dans les équipes de jeunes desau début des années 80, Grant Lunn et Gary Baker, ont décidé de témoigner des violences verbales quotidiennes qu'ils avaient pu observer : «, raconte Lunn.» Problème : à l'époque, s'attaquer à des figures descomme Gwyn Williams et Graham Rix n'a rien d'une sinécure. Notamment à Williams, dont l'influence au sein du football londonien est réputée tentaculaire : «, relate l'un des plaignants.L'ensemble est explosif, mais les preuves matérielles manquent encore. De quoi inciter la police anglaise à abandonner son investigation, après sept mois de recherche. La direction de Chelsea, en revanche, a lancé sa propre enquête en coopération avec la FA. Signe que lesse sont enfin décidés à faire face à leur passé pour le moins sulfureux, que la polémique actuelle remet sur le devant de la scène. Depuis la fin des années 1970 et jusqu'au milieu des années 1990, la frange ultra du club est en effet célèbre pour avoir été infiltrée par des groupuscules d'extrême droite, proches du. La multi-ethnicité croissante de la société anglaise inquiète alors certaines franges de la population, particulièrement dans certains quartiers huppés de Londres, comme Chelsea. Certaines bandes hooligans sont même dirigées par des ex-militaires, animés par des revendications nationalistes particulièrement agressives.Paul Canoville, premier joueur noir professionnel de Chelsea en 1982, était ainsi accueilli par des consternants «» qui descendent alors de certains pans des tribunes de Stamford Bridge. Un mal qui semble donc s'être aussi transmis à certains responsables du club. «, relate l'un des plaignants.» Gwyn Williams et Graham Rix, eux, préfèrent sans surprise rester cois. Et nient en bloc les accusations portées à leur encontre. Une ligne de défense qui n'empêchera pas Chelsea de devoir batailler face aux encombrants fantômes de son passé. Un passé que le club ne peut désormais plus faire semblant d'ignorer.