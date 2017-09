Chelsea évite le piège Stoke

FC

On ne parle pas beaucoup d'eux en ce début de saison. Et pourtant.Pourtant, Chelsea et Morata réussissent un début de saison presque parfait. Les, qui n'ont perdu qu'une seule rencontre de championnat (la première), se sont de nouveau imposés sur le terrain de Stoke City , qui avait pourtant pris des points face à Liverpool et Arsenal dans leur antre. L'attaquant, lui, s'est offert un triplé. Ses quatrième, cinquième et sixième pions en six journées ! Pedro a été l'autre buteur du troisième de Premier League, qui reste à trois petits points des leaders mancuniens.En marquant très tôt (1-0 dès la troisième minute, 2-0 à la demi-heure de jeu), le champion en titre s'est rendu la partie plus que facile. Et en a profité pour améliorer sa différence de buts. Toujours bon à prendre.: Courtois - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - Moses, Bakayoko, Kanté, Alonso - Willian , Morata, Pedro Butland - Johnson, Martins Indi, Pieters - Diouf, Fletcher, Allen, Ramadan - Shaqiri, Choupo-Moting, Jesé