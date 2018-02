Chelsea et Hazard relèvent la tête au Bridge

Chelsea (3-4-2-1) : Courtois – Azpilicueta, Christensen (74e, Cahill), Rüdiger – Moses, Kanté, Fábregas, Zappacosta – Pedro (80e, Willian), Hazard – Giroud (61e, Morata). Entraîneur : Antonio Conte.



West Bromwich (4-4-2) : Foster – Dawson, Evans, Hegazi, Nyom – Brunt (45e, Burke), Barry (80e, Yacob), Krychowiak, Phillips – Sturridge (4e, Rodríguez), Rondón. Entraîneur : Alan Pardew.

Il régnait comme un parfum de veillée funèbre avant l’heure, ce lundi soir à Londres. Antonio Conte était malgré lui le chef de file de ce cortège. Celui aussi pour qui la faucheuse serait prête à porter l’estocade inéluctablement. Mais, en clôture de la 27journée de Premier League, le manager italien a un temps repoussé cette ombre menaçante, puisque Chelsea s’est imposé sans trembler contre la lanterne rouge West Bromwich. Nécessaire avant deux échéances capitales ces prochains jours en FA Cup et Ligue des champions.À l’image de ses deux sorties méconnaissables face à Bournemouth et Watford , le champion en titre est pourtant vivement bousculé d’entrée. Chez eux, au Bridge, les Londoniens tombent sur desdécomplexés et entreprenants, qui doivent cependant composer avec la sortie précoce sur blessure de leur récente recrue Sturridge après seulement trois minutes. Son suppléant, Jay Rodríguez, ne tarde pas à se mettre en évidence, avec une première frappe manquée dans la surface (4), avant de se précipiter malgré une offrande involontaire de Moses (11). L’élan des visiteurs éteint, Chelsea prend enfin le contrôle des débats grâce notamment à Giroud, dont la justesse et le rôle de pivot éclairent le jeu des siens. Titulaire pour la première fois avec les, le Français allume une première mèche (20), mais c’est cinq minutes plus tard qu’il fait la différence en offrant une remise délicieuse pour l’ouverture du score d'Hazard, auteur de son dixième but de la saison en championnat.Désarmés sans être totalement réduits au silence, les hommes d’ Alan Pardew reviennent après la pause avec l’espoir d’instiller le doute dans l’esprit des partenaires de Kanté. Et Rondón se retrouve tout proche d’y parvenir... Sauf que Courtois intervient devant lui avec autorité (57). Un vain sursaut, finalement. Dans la foulée, Moses profite d’une déviation de Fábregas contrée par Dawson pour assommer les. Très en verve, Hazard s’offre quant à lui un doublé sur une frappe soudaine du gauche qui laisse pantois Foster.Grâce à ce neuvième succès de la saison à domicile, lesrenouent avec la victoire après deux revers consécutifs et reviennent à une longueur du podium. De son côté, West Brom, toujours dernier à sept points du premier non-relégable, s’enlise dangereusement vers le Championship.