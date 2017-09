Chelsea envisage de poursuivre Costa en justice

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que Diego Costa tente par tous les moyens de retirer Chelsea de sa liste d'amis, le club londonien est décidé à lui mener la vie dure.Au Brésil depuis deux mois, l'attaquant brésilien refuse de rentrer après que la période des transferts se soit clôturée sur un échec des négociations entre son club actuel et l' Atlético Madrid . Alors que Chelsea l'a nommé dans son effectif pour la Premier League, le club envisage de saisir la justice : il pourrait plaider une violation de contrat puisque Diego Costa est encore sous contrat pour deux ans – il est d'ailleurs le deuxième plus gros salaire du club avec 200 000 euros par semaine. Les dirigeants réclameraient jusqu'à cinquante millions de livres, selon leDepuis ce fameux sms de Conte, dans lequel l'entraîneur indiquait au joueur qu'il n'était plus dans ses plans pour la saison à venir, Diego Costa , le meilleur attaquant desl'an dernier, a vu rouge. Selon le, il ne montre aucun signe indiquant qu'il pourrait revenir au club, tandis que l'Atletico Madrid, qu'il devrait logiquement rejoindre en janvier, lui demande de retourner à Londres pour éviter de faire trop de vagues.Les défenseurs desont, quant à eux, plutôt heureux de la situation.