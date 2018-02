Chelsea dégomme Hull, Leicester assure l'essentiel

32

Chelsea (3-5-2) : Caballero - Cahill, Ampadu, Rudiger - Emerson, Fàbregas, Drinkwater, Zappacosta - Willian, Giroud, Pedro Entraîneur : Antonio Conte.



Hull City (4-3-3) : Marshall - Clark, Dawson, Mcdonald, Meyler - Stewart, Irvine, Evandro - Wilson, Diomandé, Dicko Entraîneur : Nigel Adkins.

Leicester (4-4-2) : Schmeichel - Chilwell, Maguire, Morgan, Simpson - Iborra, Ndidi, Gray, Mahrez - Vardy, Iheanacho Entraîneur : Claude Puel.



Sheffield Utd (3-5-2) : Blackman - O'Connell, Basham, Wright - Lafferty, Lundstram, Baldock, Carruthers, Stevens - C. Donaldson, Wilson Entraîneur : Chris Wilder.

. Lesont balayé d'entrée les espoirs de Hull à Stamford Bridge ce vendredi. Willian envoie dès la deuxième minute de jeu une galette du gauche, qui sonne les visiteurs. Puis Pedro , mis sur orbite par Fàbregas, se charge de doubler la mise. À la demi-heure de jeu, la messe est dite : Willian, encore lui, y va de son doublé. Ne manquait plus que le clou du spectacle : le premier but d' Olivier Giroud sous ses nouvelles couleurs. Le Français profite d'un travail cinq étoiles d' Emerson pour tromper Marshall à bout portant. En face, lesobtiendront bien un penalty en début de seconde période, mais Caballero détourne la tentative de Meyler. Une véritable rencontre apéritif pour Chelsea , qui va désormais pouvoir se concentrer sur son plat principal du mois de février : le Barça , que lesreçoivent mardi prochain pour le compte des huitièmes de finale aller de la C1.RAS au King Power Stadium lors du premier acte, où Sheffield, pensionnaire de Championship, verrouille bien ses arrières. Lesdécident alors de s'en remettre à leur, Mahrez-Vardy, pour faire bouger les lignes. L'Algérien envoie un centre sur le crane du second, qui trompe d'un joli coup de casque le portier adverse. C'est tout et ça suffit pour lesde Claude Puel , qui accrochent leur premier quart de finale de FA Cup depuis 2012.