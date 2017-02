Chelsea danse avec les Wolves

43

Wolverhampton 0-2 Chelsea

RD

Ce n’est pas un objectif clamé publiquement, mais Antonio Conte n’entend pas bazarder la FA Cup. Le leader de la Premier League l’a rappelé à tout le Royaume, ce samedi, en disposant de Wolverhampton (2-0). Une prestation solide, sans folie, mais suffisante pour poursuivre son parcours.Paul Lambert l’avait promis, la réception de Chelsea au Molineux Stadium allait être un défi autant qu’un combat pour les: «» Des intentions que ses hommes ont appliquées dès l’entame de match. À la réception d’un centre au point de penalty, Saville, formé à Chelsea , trouve la barre transversale de Begović (5). Avec une équipe quelque peu remaniée (Terry, Chalobah, Aké et Zouma titulaires), lessont bousculés par le 18de Championship qui n’affiche aucun complexe. Si Willian sollicite Ikeme (13), la formation londonienne souffre d’un manque d’inspiration patent. Il faut attendre le retour des vestiaires pour la voir enfin prendre la mesure de son adversaire. Diego Costa allume une première mèche en frappant dans le petit filet (62) et, trois minutes plus tard, Pedro conclut de la tête une belle combinaison sur un service de Willian . Sonné, Wolverhampton encaisse même un deuxième but en fin de rencontre par l’intermédiaire de Diego Costa Après avoir sorti aux tours précédents Stoke City et Liverpool , la belle aventure dess’arrête ici. Les, eux, se qualifient pour les quarts de finale de la compétition et restent en course pour le doublé championnat-Cup. Une performance qu’ils n’ont plus réalisée depuis le millésime 2010.