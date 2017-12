Chelsea danse à Huddersfield

Secoué samedi dernier à West Ham (0-1) Chelsea a retrouvé la banane mardi soir du côté d' Huddersfield (3-1) grâce notamment au retour du 3-4-3, lâché depuis quelques semaines par Antonio Conte . Privé d'Álvaro Morata, laissé à Londres, les, emmenés par un bon Hazard placé en pointe, ont rapidement pris le promu à la gorge grâce à une frappe croisée de Tiémoué Bakayoko et une tête de Willian avant la pause. Pedro a triplé la mise au retour des vestiaires. Bingo : Chelsea revient provisoirement à hauteur de Manchester United , qui reçoit mercredi soir Bournemouth Surprise qui ne doit plus en être une : Burnley a également brillé mardi soir, en battant, au Turf Moor, Stoke (1-0), et avale la quatrième place.Costaud.