Chelsea coince à Burnley

Malgré l'ouverture du score rapide de Pedro, les Blues n'ont pu récupérer qu'un seul point à Burnley. Où il est toujours difficile de venir s'imposer. Surtout quand les Clarets affichent une telle détermination.

Burnley 1-1 Chelsea

Pedro veut garder sa place de titulaire, Brady lui répond

Turf Moor, cet enfer

Des vestiaires minuscules, une pelouse en mauvais état et des supporters hostiles : voilà ce que découvrent les équipes anglaises à chaque fois qu'elles se déplacent à Burnley . Ajoutez à ça un temps neigeux et unelocale sur les dents, et vous comprendrez pourquoi il est si compliqué de venir s'imposer ici cette saison. Même quand on est largement leader de Premier League. Ce dimanche, Chelsea s'est donc heurté à un mur dans leur quête de titre. L'ouverture du score de Pedro n'a pas suffi, loin de là, et lesont donc quitté le Lancashire fatigués, mais sans les trois points (deux tirs cadrés seulement malgré une énorme possession de balle).Le premier duel met aux prises Costa et Barton. Un avant-goût du spectacle proposé ? Pas vraiment. En conservant patiemment la balle, Chelsea trouve rapidement les espaces suffisants pour faire la différence. Après une première tentative d'Hazard, qui prend bien la profondeur, c'est Pedro qui ouvre la marque suite à un très bon boulot de Moses. Incroyable que le Nigérien puisse se promèner si tranquillement dans son couloir droit. Hazard, lui, jouit d'une liberté presque totale quand ses partenaires ont le ballon et évolue beaucoup dans l'axe. Menant 1-0 à l'extérieur avec une équipe capable de briller en contre, lessont partis pour engranger une nouvelle victoire sans trembler, se dit-on. Sauf que la neige et l'environnement semblent propices à Burnley , qui peut compter sur le talent de Brady. Sur un coup-franc provoqué par Barton, l'Irlandais envoie une merveille de frappe dans la lucarne de Courtois. Magnifique égalisation. Le portier belge doit même sortir un énorme arrêt pour ne pas regagner les vestiaires avec un but de retard.Trop faciles, les Londoniens se mettent en danger tout seuls. Pas sereine derrière, l'équipe de Conte ne trouve pas ses éléments de devant. Costa est inefficace devant le but, Hazard peine à exister, et Pedro ne parvient pas à combiner avec ses deux compères. En face, lessont portés par leur public et ne lâchent rien. Une habitude au, ravi d'observer une défense aussi acharnée. Finalement, la question est la suivante pour les: un match nul est-il vraiment un mauvais résultat, quand on sait que Tottenham s'est incliné hier et que Burnley représente la quatrième meilleure équipe à domicile ? La réponse est non. Raison pour laquelle Chelsea ne se rue pas à l'attaque et conserve longtemps son organisation classique qui lui assure une certaine stabilité. Mais qui ne lui offre pas la victoire, pas plus que le 4-4-2 choisi pour le dernier quart d'heure. Pas grave : même si Manchester City s'impose lundi soir, le leader aura toujours une marge de huit points en tête de la Premier League. Une avance considérable.