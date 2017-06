Chelsea champion européen du non-turnover

1

AH

Pas de coup de blues.Champion d'Angleterre, Chelsea est aussi l'équipe qui a le moins fait tourner son effectif cette saison selon le CIES (Centre International d'étude du sport). Les onze Blues les plus utilisés ont disputé 85,5% du temps de jeu cette saison, un nouveau record. Ils devancent Aberdeen, deuxième en Écosse, et Feyenoord, champion des Pays-Bas.En France, c'est Guingamp, vingtième à l'échelle européenne, qui domine ce classement, suivi de Caen. Malgré un calendrier surchargé, Monaco figure également dans les cinquante premières équipes européennes à ce niveau. Dans le bas du classement, on retrouve l'AS Nancy Lorraine avec un onze type reconduit seulement 58,1% du temps. Avec ses 52 joueurs utilisés cette saison, l'équipe roumaine du CS Pandurii ferme la marche, avec un onze de base qui a disputé seulement 38,9% du temps de jeu.Dominique Armand confirme.