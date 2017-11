Chelsea cartonne West Brom

WBA (3-5-2) : Foster - McAuley, Evans, Hegazi - Livermore, Krychowiak (Yacob, 45e), Phillips (McClean 84e), Barry, Gibbs - Rondon, Rodriguez (Burke, 70e). Entraineur : Tony Pulis

Chelsea (3-5-2) : Courtois - Cahill, Christensen, Azpilicueta - Bakayoko, Fabregas (Drinkwater, 67e), Alonso, Zappacosta, Kanté (Willian, 77e) - Morata, Hazard (Pedro, 71e) Entraineur : Antonio Conte

Tiens, revoilà Chelsea Malgré un début de saison mitigé, Chelsea est bel et bien de retour. Avec un Eden Hazard de feu, lesont survolé la rencontre face à une faible équipe de West Brom. Les hommes d' Antonio Conte vont vite ouvrir le score malgré une bonne entame des. Hazard décoche une frappe fuyante du gauche repoussée par Foster dans les pieds d' Alvaro Morata qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but. Dès lors, la rencontre va se transformer en vraie promenade de santé pour les Londoniens.Une déviation magique de Morata sur une passe de Fabregas et Hazard n'a plus qu'à rentrer le ballon dans la boîte. Cesc Fabregas récidive quinze minutes plus tard en adressant un sublime ballon sur coup de pied arrêté à Marcos Alonso , esseulé au second poteau. Trois à zéro à la mi-temps, Tony Pulis remplace Krychowiak par Yacob mais cela ne change rien.Dépassé dans tous les compartiments du jeu par des Blues toujours bien organisés, WBA va céder une dernière fois face au duo Hazard-Fabregas. L'Espagnol envoie un ballon traversant la moitié du terrain dans les pieds du Belge, qui se permet d'enrhumer Yacob avant de nettoyer les filets de Foster pour la passe de quatre. Chelsea prend provisoirement la deuxième place du classement.À ne surtout pas rater samedi prochain : Liverpool Chelsea à Anfield.