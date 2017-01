Chelsea, c'est reparti !

Une organisation offensive efficace, un doublé d'Alonso, un clean-sheet, trois points : les Blues n'ont pas toujours brillé, mais ont sereinement récolté ce qu'ils étaient venus chercher à Leicester. Hormis quelques tentatives en première mi-temps, les Foxes n'ont pas existé.

0

Leicester 0-3 Chelsea

Une petite frayeur bleue bénéfique

Alonso, buteur surprise

» , aimait à dire Alphonse de Lamartine. S'il se muait en philosophe, Antonio Conte pourrait reprendre la citation à son compte. Mais en la retouchant et en la terminant par «» avec un certain plaisir. Ou du moins avec un certain contentement. Car après s'être brouillé avec Diego Costa , le meilleur buteur du championnat et l'un de ses gars sûrs depuis son arrivée cet été, l'entraîneur italien avait un objectif en l'absence de l'Espagnol : que son attaque découvre d'autres horizons et mue en quelque chose de différent. Ce qui s'est passé : en forme, Pedro Eden Hazard et Willian n'ont cessé de se trouver, de dézoner, d'échanger leur position et de prendre leurs responsabilités face à Leicester . Cela suffit au bonheur de Chelsea , qui a récupéré la victoire et sept points d'avance sur le deuxième (en attendant Manchester- Liverpool ) grâce à la complicité de ses armes offensives et un doublé de Marcos Alonso , ailier gauche très présent en attaque.Quelques secondes après le coup d'envoi, Chelsea se fait pourtant peur. Pas attentifs, lesconcèdent une occasion où Courtois doit s'employer pour éviter une entrée en matière délicate. Un avertissement utile pour les visiteurs, qui prennent ainsi leurs adversaires au sérieux. Résultat : sur leur première situation chaude, Alonso profite d'un bon boulot du duo Hazard- Pedro pour ouvrir la marque. On imagine alors voir un Leicester dépité, mais les champions en titre continuent à se montrer dangereux grâce à un bon pressing et des longues balles dans la surface. Pas étonnant : depuis quelques semaines, la défense bleue tire la langue. Sans trop de conséquences toutefois, puisque lesrentrent aux vestiaires avec ce petit but de retard. Un score qui ne reflète pas forcément le contenu de la première période.En deuxième mi-temps, Chelsea décide d'accélérer dès les premiers instants. Avec un excellent Willian à la baguette, dont la protection de balle provoque de nombreux et précieux coups francs. Sur l'un d'eux, la patte du Brésilien trouve David Luiz , puis Alonso qui s'offre un doublé. Pas super académique, mais terriblement efficace. Cette fois, les locaux baissent les bras, et laissent le leader de Premier League agir à sa guise. À savoir gérer en gardant le ballon. Pas sexy, les Pedro et Willian se chargent de retourner les vestes en offrant une superbe action, où le premier sert le second pour le 3-0. Qui redonne confiance aux Londoniens après leur coup d'arrêt à Tottenham . Surtout en l'absence de Costa.