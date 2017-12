Chelsea bute sur Pickford

59

Everton (4-3-3) : Pickford - Kenny, Jagielka, Keane, Martina - Schneiderlin, Gueye, Davies - Calvert-Lewin, Sigurdsson, Lennon. Entraîneur : Allardyce.



Chelsea (3-4-3) : Courtois - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - Moses, Kante, Bakayoko, Alonso - Willian, Hazard, Pedro. Entraîneur : Conte.

Si certains se demandaient pourquoi Everton a lâché 34 millions d'euros sur Jordan Pickford , l'ancien portier de Sunderland a apporté une belle réponse.Opposés à Chelsea , lesont vu leur dernier rempart briller, ce qui leur permet d'accrocher un point devant le champion d' Angleterre en titre. Lesont pourtant essayé, en vain, de tromper le gardien adverse. Mais rien à faire : ce dernier s'est à chaque fois imposé, que ce soit devant Rüdiger, Hazard ou Pedro . Et quand il était trop juste, Pickford a pu compter sur sa barre transversale ainsi que sur Jagielka pour le suppléer.Résultat : les deux équipes se quittent sur un match nul et vierge. Lade Conte ne profite donc pas du partage des points observé hier entre Liverpool et Arsenal (3-3) , ses poursuivants, et risque de voir les deux Manchester s'échapper encore davantage en tête.