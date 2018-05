Chelsea relance le suspense

Petit vainqueur de Liverpool grâce à Olivier Giroud, seul buteur de la partie, Chelsea revient à deux points de la zone C1 et garde donc espoir pour une qualification en Ligue des champions. Les Reds, fatigués, à l'image d'un Mohamed Salah décevant, conservent trois unités d'avance avec un match de moins à disputer.

708

La tactique du comptable

Liverpool à bout de souffle

Chelsea (3-5-1-1) : Courtois - Azpilicueta, Cahill, Rüdiger - Moses (Zappacosta, 89e), Kante, Bakayoko, Fàbregas (Pedro, 91e), Alonso - Hazard (Willian, 85e) - Giroud. Entraîneur : Conte.



Liverpool (4-3-3) : Karius - Clyne (Henderson, 58e), Van Dijk, Lovren, Robertson (Solanke, 74e) - Alexander-Arnold, Milner (Moreno, 88e), Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané. Entraîneur : Klopp.

Le monsieur a coûté vingt millions d'euros cet hiver. Soit plus de trois fois moins qu'un certain Álvaro Morata, recruté quelques mois plus tôt. Sa fin d'année 2017 à Londres s'est révélée plus que décevante, et son profil de pivot trentenaire laissait certains habitués de Stamford Bridge dubitatifs. Pourtant, Olivier Giroud est bel et bien l'un des éléments forts de la fin de saison de Chelsea . La preuve : en une après-midi, l'avant-centre a fait oublier l'absence de son concurrent espagnol (malade), redonné le sourire à David Luiz sur le banc (avec qui il a l'air de s'être lié d'amitié) et permis auxde continuer à croire en une qualification pour la Ligue des champions. Comment ? En inscrivant la seule réalisation de la rencontre contre Liverpool disputée à domicile grâce à un joli coup de crâne.Muni de son 3-5-1-1 peu enthousiasmant, Chelsea ne change pas ses habitudes et laisse la possession à son rival. Lequel l'utilise plutôt bien malgré l'immense activité de Kanté, mettant à contribution un Courtois impeccable. N'en déplaise à Mané ou Firmino, qui ne parviennent pas à tromper le portier belge. Durant la première demi-heure, et même si des incursions bleues voient le jour, la domination est donc rouge. Plus agressifs – parfois à la limite, d'ailleurs –, lessemblent maîtriser la partie.Sauf que lesde Conte connaissent bien cette situation. Et ne s'en alarment absolument pas, attendant le bon moment pour tenter un coup. Ce dernier intervient après une transversale de Bakayoko pour Moses, dont le bon travail conclu par un centre profite à Giroud. La tête du Français, parfaitement exécutée sous les yeux de Lovren, trompe Karius, donnant ainsi l'avantage à son équipe tout en faisant souffrir psychologiquement Liverpool . Et Salah dans tout ça ? Rien de bien particulier à signaler, si ce n'est un carton jaune pour simulation.Hormis le déchet technique inhabituel de Fàbregas, tout va donc pour le mieux côté londonien. Avec ce 1-0 inscrit au tableau d'affichage à la mi-temps, Chelsea est en bonne position pour revenir à deux points de Tottenham et à trois de Liverpool (qui compte un match de moins à disputer). Ne reste plus qu'à réduire les espaces au minimum et bien défendre devant un adversaire fatigué par sa campagne de Ligue des champions. Choses que les locaux font sans trop de problème en début de seconde période, seulement marquée par un coup du foulard d'un Hazard au col complètement déchiré.Énorme sur certaines séquences, l'ancien Lillois est tout proche d'amener le but du break. c'est d'ailleurs sur un corner provoqué par ses soins que Rüdiger trouve le chemin des filets... en position de hors-jeu, toutefois. Mais lessont toujours devant. Et gardent leur avance jusqu'à la fin de la rencontre, sans que les visiteurs ne parviennent à les faire réellement trembler (en oubliant la tête de Solanke dans le temps additionnel). C'est même au contraire Alonso qui manque de doubler la mise sur une superbe volée croisée non cadrée. À deux journées de la fin du championnat, la zone C1 est donc toujours accessible pour Giroud, Luiz et les autres. L'atteindre juste avant la ligne d'arrivée serait une immense surprise. Une surprise méritée, si elle devient réalité, pour l'attaquant.