Chelsea arrache la FA Cup devant United

Eden Hazard a offert à un Chelsea minimaliste et torpillé par Manchester United sa huitième FA Cup. Conte a fait du Mourinho et Thibaut Courtois, infranchissable, s'est chargé du reste.

Jones fautif, Hazard festif

Courtois mais pas naïf

Chelsea (3-5-2) : Courtois - Rüdiger, Cahill, Azpilicueta - Alonso, Bakayoko, Kanté, Fabregas, Moses - Hazard (Willian, 89e), Giroud (Morata, 90e). Entraîneur : Antonio Conte.



Manchester United (4-3-3) : De Gea - Valencia, Jones (Mata, 87e), Smalling, Young - Herrera, Matić, Pogba - Lingard (Martial, 73e), Rashford (Lukaku, 73e) Sánchez. Entraîneur : José Mourinho.

Par Albert Marie

Avant le départ en vacances ou en Russie , il y avait une FA Cup à glisser dans son sac de voyage, entre la brosse à dents et le paquet de noix de cajou, cet après-midi à Wembley. Et au terme d'une finale plaisante par son suspense, ce sont les joueurs d' Antonio Conte qui ont fini par croquer dans la pièce montée de cette journée royale. L'entraîneur italien et Chelsea sauvent leur saison, en proposant une prestation estampillée... Mourinho.Le Royaume est en fête, le soleil de Londres borde la pelouse et la finale de la plus cool des coupes nationales va commencer. Bref, le programme est sympa. Sympa comme le début de match, où les deux équipes ont tour à tour des possibilités : Hazard teste d'abord les gants de De Gea dans un angle fermé, puis Bakayoko et Sánchez réalisent les premières percées dans les surfaces adverses, à la recherche d'un penalty qu'ils n'obtiennent pas.Déterminé à fêter sa 300sous le maillot des, c'est Hazard qui va finalement tirer le gros lot en obtenant et en transformant à la 22un tir au but logique, concédé par un Phil Jones beaucoup trop en retard et beaucoup trop brutal. Maîtres du ballon - 65% de possession en première période -, les Mancuniens réagissent par des centres et des frappes lointaines, hors cadre, de Pogba et Sánchez. Sur le gong, Jones pense être lavé de ses pêchés, mais sa tête à bout portant échoue à gauche du but de Chelsea Après la pause, Manchester revient fort et joue encore plus haut, mais continue de se taper la tête dans le mur bleu. Et quand la défense se fissure, il y a Courtois pour sortir du bout des doigts une nouvelle tête du pauvre Phil Jones , qui déballe et déroule toutes ses tripes sur la pelouse pour rattraper son erreur initiale. Rashford, de près, puis Matić, de loin, tentent eux aussi leur chance devant le gardien belge, sans plus de réussite que leur copain. À un quart d'heure du terme, Mourinho sort de sa manche Lukaku et Martial. L'attaquant français est remuant et se crée plusieurs opportunités. Mais c'est bien Conte et Chelsea qui finissent par remporter le pli cet après-midi, en retoquant, jusqu'au dernier corner, les attaques des Red Devils. José Mourinho a gagné beaucoup de finales sans forcément les mériter, il est aujourd'hui dans le camp d'en face.