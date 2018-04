Chef-d'œuvre inachevé pour Liverpool

Après avoir mis un petit quart d'heure à lancer la machine, Liverpool a déroulé pour démolir la Roma. Avec un doublé et deux passes décisives, Mohamed Salah a été l'artisan principal de ce triomphe. Impressionnant. Mais attention à ne pas faire n'importe quoi au retour. Car mine de rien les Romains en ont planté deux en fin de match.

La classe intégrale

Le doute s'installe

Liverpool FC (4-3-3) : Karius - Alexander-Arnold - Lovren, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain (Wijnaldum, 18e), Henderson, Milner - Salah, Firmino (Klavan, 93e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



AS Roma (3-4-3) : Alisson - Fazio, Manolas, Juan Jesus (Perotti, 67e) - Florenzi, De Rossi (Gonalons, 67e), Strootman, Kolarov - Ünder (Schick, 45e), Džeko, Nainggolan. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

Là, on a le droit de lancer le concours de superlatifs. On a même le droit de murmurer «» – ces trois mots confisqués depuis dix ans par un Portugais et un Argentin – sans être ridicule. Les premiers tirs ratés de Sadio Mané en milieu de première mi-temps avaient fait office d'avertissement pour la défense de la Roma. Mais sous la pluie battante qui s'abattait sur Liverpool , c'est évidemment Salah qui a fait tomber la foudre. Ça commence par deux buts en première mi-temps, histoire de. Puis ça continue avec deux passes décisives dans le premier quart d'heure de la deuxième période, pour que le chef-d'œuvre soit vraiment complet. En fait, tout aurait été parfait pour Liverpool si la Roma n'avait pas marqué deux fois dans le. Deux buts qui pourraient changer beaucoup de choses la semaine prochaine au Stadio Olimpico.Avec des équipes qui ont marqué neuf buts à elles deux lors des quarts de finale, on pouvait s'attendre à un match offensif. Promesse tenue dès les premières minutes avec coup sur coup des frappes cadrées de Strootman et de Salah, puis une percée rapide de Firmino qui croise trop son tir. Mais passées ces premières tentatives, Liverpool enchaîne les tuiles et se retrouve avec un Oxlade-Chamberlain à l'hôpital, et un Karius qui se troue pour repousser maladroitement une frappe de Kolarov sur sa barre.Alors au milieu des chants ininterrompus d'Anfield, Jürgen Klopp remobilise ses joueurs qui lui obéissent en serrant les boulons, et c'est Sadio Mané qui a la plus belle occasion d'ouvrir la marque en arrivant seul face à Alisson. La sortie du goal de la Roma est un peu bourrine, mais la frappe du Sénégalais l'est encore plus et part dans les nuages. Plus précis, Salah parvient à trouver le cadre et les gants d'Alisson qui boxe bien. Mais pour l'Égyptien, tout ça n'était qu'un échauffement. Il profite d'une fin de mi-temps archidominée par Liverpool pour nettoyer la lucarne de la Roma d'une frappe enroulée parfaite, avant de planter le deuxième d'une petite balle piquée parfaite. Le tout sans célébrer face à son ancien club, évidemment. Bref, la classe intégrale.Depuis son exploit contre le Barça , la Roma sait que d'être mené au match aller n'est pas si grave. Sauf que pour bien préparer sa remontée au match retour, il est de bon ton de marquer un but à l'aller. Et vu comment lesse remettent à écraser le match au retour des vestiaires, on comprend vite que ça va être compliqué. Ça semble même carrément impossible quand Mané vient marquer le troisième en reprenant dans la surface une remise de Salah. Et s'il restait un tout petit peu d'espoir aux Romains, Firmino ajoute sa brique à l'édifice en poussant le ballon dans le but vide après une nouvelle offrande de son numéro 11.Il reste trente minutes à jouer, et la Roma ne ressemble plus à rien sur le terrain. Di Francesco tente des folies en remplaçant De Rossi par Gonalons, et l'ancien Lyonnais rend hommage à cette décision en balançant une passe en retrait très moche en corner. Conséquence, une tête de Firmino dans le petit filet et le score qui passe à 5-0. La Roma n'arrive pas à grand-chose, mais un bon ballon de Nainggolan permet à Džeko de marquer pour instiller le doute. Dans la foulée, Perotti transforme son péno et continue de bousculer les certitudes. Résultat des courses, la Roma a trois buts de retard au coup de sifflet final. Et on sait de quoi ces gars sont capables chez eux.