Chaumont FC, seize ans de D2 balayés par le volley

Traversée ce jeudi par le Tour, la ville de Chaumont respire le sport. Un club de foot longtemps en Ligue 2, une équipe de volley championne de France et une judoka championne olympique représentent dignement la préfecture de Haute-Marne. Ou plutôt représentait pour l’Entente Chaumont Athlétic Cheminot, devenue Chaumont FC. Solide équipe de Ligue 2 jusqu'en 1991, le CFC bataille aujourd’hui en DH après une liquidation judiciaire. Quand la diagonale du vide frappe aussi le foot.

Statut pro, voie ferrée et liquidation judiciaire

La formation comme résurrection

Bernadette Chirac, synthétique et Laurent Blanc

Par Adrien Hémard

L’Histoire du foot à Chaumont, c’est aussi celle du football rural hexagonal. Fondé en 1957 par Marcel Baron, l’Entente Chaumont Athlétic Cheminots a tout connu : les épopées en coupe de France, la Division 2, les ambitions nationales… avant de s’écrouler en 1991 et de perdre toute illusion de retour au premier plan. Difficile pour une ville de 26 000 âmes de prétendre à la D2, malgré un passé flatteur. Coincé dans la diagonale du vide, à la fois proche et loin de tout, Chaumont est l’exemple parfait de la petite ville en déclin. «, explique Yves Teinturier, journaliste local. Dans ces conditions, difficile donc d’exister pour le Chaumont FC. Surtout face au club de volley, champion de France en titre. Et pourtant, fût une époque où la ville vivait football.» Bon, l’autre bout de Chaumont est à cinq kilomètres, mais quand même.En 1966, l’ECAC décroche le statut professionnel, qu’elle conservera jusqu’en 1991. Le temps pour les Hauts-Marnais de prendre part à seize saisons de deuxième division, entrecoupées de quelques passages en D3. «» , témoigne Yves Teinturier. «» Une époque dorée sans pour autant que Chaumont ne parvienne à briller sur la scène nationale. Il n’y a qu’à jeter un coup d’œil à la liste de joueurs majeurs de l’histoire du club pour s’en rendre compte : Pierre Flamion , Moussa Bezaz, Guy Nungesser, ou encore Stéphane Mazzolini. Rien de bien spectaculaire, mais suffisant pour faire de Chaumont un bastion de seconde division. Rosario Giannetta, attaquant de l’ECAC en 1990-1991, raconte : «» Jusqu’à ce que le club déraille.À l’époque, Giannetta et ses coéquipiers s’éclatent en D2 : «» L’ECAC termine tranquillement douzième, s’offre même le luxe de taper Strasbourg 3-0, et de tenir tête à Nîmes, les deux poids lourds du championnat. En somme, tout roule sur le plan sportif. À tel point que le maire de l’époque, Cyril de Rouvre, va voir grand pour le club. Le début des emmerdes. «» explique Teinturier. Une responsabilité confirmée par Giannetta : «» . En pleine forme sportivement, c’est donc économiquement que Chaumont se casse la gueule. «» À la fin de la saison 1990-91, l’ECAC est donc placée en liquidation judiciaire et devient le Chaumont FC. Plus qu’un coup dur, un arrêt de mort. Investir dans le foot fait désormais peur à la mairie, qui se tourne vers le volley.Créé en 1996, le Chaumont Volley 52 vole très vite la vedette au foot aux yeux de la mairie. «» , expose Teinturier. Finalement, l’essor du volley a condamné le foot à l’amateurisme. Depuis 1991, le Chaumont FC navigue à vue entre CFA2 et DH, sans pouvoir viser mieux. Julien Perosa, au CFC depuis dix-huit ans, confirme : «» Pas suffisant pour renouer avec un passé glorieux.Mais un club de DH dans un stade de 5 000 places reste une anomalie. Après quelques passages en CFA2 dans les années 2000, le CFC a donc revu sa stratégie. Place aux jeunes. Si le club ne peut plus prétendre à mieux que le cinquième échelon français, il entend devenir une référence dans le formation sous l’impulsion du président Jean-Pierre Delamare. «(coupe régionale, ndlr)» , fanfaronne Julien Perosa, joueur-éducateur. Des performances qui ont attiré l’œil du voisin troyen, qui donne l'opportunité aux joueurs de Chaumont les plus talentueux de venir effectuer des essais.Une réussite que le CFC doit aussi à ses infrastructures. L’air de rien, son vieux stade fermé à l’anglaise attire et intimide toujours les adversaires. «» , valide Julien Perosa. À mi-chemin entre le coupe-gorge et la promenade bucolique, le déplacement à Chaumont demande un certaine dose de patience, puisque la ville est située au fin fond de la Champagne-Ardenne, à plus de deux heures de Reims et trois de Sedan. «» Au moins un comblé par la réforme territoriale. Mais le CFC peut aussi compter sur son terrain synthétique Pierre Flamion , l’un de seuls du département. Un cadeau de Luc Chatel, ancien maire et surtout ministre sous Sarkozy. «» , calcule Teinturier. De son côté, le vieux stade Georges-Dodin a perdu son éclairage, qui menaçait de s’écrouler. Mais la cabine TV est toujours là. Au cas où.