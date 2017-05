Châteauroux soulève le National

Par Maxime Brigand, à Gaston-Petit

Planètes alignées. Une semaine après avoir validé son retour en Ligue 2, la Berrichonne de Châteauroux a décroché vendredi soir le deuxième titre de champion de France de National de son histoire malgré un nul douloureux arraché contre les Herbiers (1-1). Peu importe le fond, il fallait la forme.Résultat, il fallait être à Gaston-Petit où tout avait été pimpé pour l'occasion avec un stade rempli et les anciens champions de 94 dans le carré VIP. Le tout sans spectacle. Oui, Châteauroux a galéré, a pris des coups, a vu Louis Souchaud faire le videur à plusieurs reprises sur sa ligne et aura même pris le premier crochet en pleine tronche sur un bel enroulé du gauche du capitaine vendéen, Anthony Schuster à la demi-heure de jeu (0-1, 31). Pas grave, le nouveau prince de la ville Jordan Siebatcheu a débarqué avant la pause pour lâcher un penalty décisif (1-1, 37). Suffisant, sans briller et le tout combiné à la lourde défaite subie par Quevilly-Rouen à Chambly (0-4).Au tableau, ça donne donc Châteauroux et Quevilly-Rouen en Ligue 2 la saison prochaine alors que le Paris FC a décroché une place de barragiste en soulevant Créteil (2-0). En bas, Épinal, le CA Bastia , Sedan et Belfort filent en CFA.Costaud.