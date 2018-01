Châteauroux, fin de galère

Une seule défaite depuis fin septembre, les gros qui tombent dans ses bras et une huitième place de Ligue 2 : la Berrichonne de Châteauroux va bien. Mieux, elle se déplace à Nîmes samedi pour dessiner les perspectives d’une deuxième partie de saison récompense d’un travail débuté en 2015, année de la chute du club en National. Une surprise ? Pas totalement.

La route et l’urgence

« Un effectif qui marche, c’est un effectif harmonieux »

Une secousse dans une coquille vide. Drôle d’impression au moment de voir la Berrichonne de Châteauroux , actuelle huitième de Ligue 2, faire tomber le Lorient de Mickaël Landreau , intouchable depuis fin novembre, mardi soir à Gaston-Petit. «» , souffle Jean-Luc Vasseur , coach à la barre d’un groupe qui n’a glissé qu’une fois depuis fin septembre – à Niort (1-2), le 24 novembre dernier – et qui n’hésite pas à affirmer qu’une soirée passée dans un stade peut être plus positive que «» . Beau joueur, Landreau, les cheveux grisés par le stress inhérent au job de coach numéro un, en a alors profité pour s’incliner : «Soit Reims en octobre, Nîmes en août et Ajaccio début décembre. Indifférence totale : face à Lorient , on est même tombé à 2812 curieux. «, glisse Bruno Allègre , le président délégué.» La Berri, elle, n’aura eu besoin que de quelques mois de réadaptation pour respirer de nouveau dans un championnat quitté au printemps 2015, temps nécessaire pour trouver l’équilibre consécutif à une montée et pour un effectif bousculé d’un tiers pendant l’été. Après 22 étapes, voilà le club placé, sur la route d’un maintien, logique objectif premier des dirigeants, et assis sur une sérénité retrouvée qui vient de loin. De très loin.D’une chute et du casse-tête le plus complexe du foot pro : comment gérer une rélégation, porte ouverte sur les angoisses ? En mars 2015, en pleine bataille dans la bouillie qu’est un maintien pour ce qui restera sa dernière aventure de joueur, Jérôme Leroy voit sa cheville le lâcher. Intervention de Michel Denisot : l’homme est trop précieux, trop rare dans le circuit pour le laisser filer. Partant, Leroy est installé conseiller du président Schoen, le recrutement entre les mains. «, reprend l’ancien milieu du PSG Et prendre la route. Ainsi, Jérôme Leroy s’arrache, s’enfile des heures de bagnole, revient au petit matin à Châteauroux , bosse dans son coin et cartographie la France du foot amateur. Le discours est simple : «" » À comprendre, ramener la Berrichonne en Ligue 2 avant le printemps 2017, échéance à laquelle le club perdra son statut pro, avec tout ce que le déchirement d’étiquette implique.Kévin das Neves est alors repêché au Poiré-sur-Vie, Oumare Tounkara à Drancy, Nama Fofana du côté de Marseille Consolat, Richard Samnick sur Bari. Ces hommes seront la base d’une révolution lente, marquée par un premier retour avorté par un début de saison raté (5) et dont le pic sera le titre de champion de National décroché au printemps dernier au bout d’un exercice également marqué par deux branlées reçues à Gaston-Petit, face à Épinal (0-5) et au Paris FC (0-5). Autre virage : le 3 avril 2017, l’entraîneur Michel Estevan se voyait renverser pour faute grave – notamment une affaire de paris sportifs, Estevan ayant parié 10€ sur un match de Ligue 2 – et remplacé dans l’urgence par Olivier Saragaglia. «, rembobine Yannick M’Boné, récupéré par Leroy à Fréjus.» Ce à quoi Saragaglia, joueur du club dans les années 1990 et repassé cet été adjoint faute de pouvoir obtenir les diplômes nécessaires, répond en évoquant une intersaison «Instant où Jean-Luc Vasseur, déjà contacté par la Berrichonne deux ans plus tôt, a plongé dans le script, un an après son départ du Paris FC et une année à retravailler ses méthodes, à l’étranger notamment, à retourner en cours et à se retailler une philosophie de jeu. Vasseur : «» La direction demande alors à Leroy, qui avait lié son avenir à celui d’Estevan malgré des différences de vision nettes – «» –, de s’occuper du mercato estival avant de quitter ses fonctions.Nouvelle fournée de bonnes pioches : Sidy Sarr, prêté par Coutrai et meilleur buteur du club, Maxime Barthelmé, Grégory Bourillon, Alhadhur, Mandanne, Hassen et Benrahma. De l’expérience, des mecs qui veulent se relancer, d’autres qui viennent pour encadrer. Le 31 août, Jérôme Leroy reçoit dans son bureau Saïd Benrahma, prêté par l’OGC Nice : «Aujourd’hui, Benrahma serait pisté par l’ Atalanta Bergame et Leganés , tout sauf une surprise. Car Châteauroux est revenu en Ligue 2 avec humilité, a été fauché à quatre reprises en septembre et s’est finalement solidifié pour se coincer dans le milieu de tableau, si ce n’est plus. Le tout avec un groupe sain, où les jeunes viennent voir les anciens pour se préparer à l’avenir : «, raconte Grégory Bourillon, venu se relancer l’été dernier après deux saisons de galère.» La courbe a vu le club s’offrir des victoires de prestige, à Sochaux (5-1) et à Brest (3-2) lors de soirées où Vasseur n’avait aucun buteur de formation, et surtout inverser des scénarios, comme à Auxerre ou à Valenciennes . «» , enchaîne Vasseur. Avec du jeu, de l’envie, une approche positive et ce qui ressemble à la plus belle équipe du club depuis le départ de Victor Zvunka . L’important n’est pas la chute, c’est bien l’atterrissage.