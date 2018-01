Château Toulalan, cuvée 2018

Après une fin d'année 2017 passée en défense centrale, Jérémy Toulalan démarre son nouveau millésime au milieu, son poste préféré, pour rendre son Bordeaux plus goûtu et mieux charpenté.

Un Baysse pour monter

Le second souffle

Mûri au soleil

Par Florian Cadu

Propos recueillis par FC

Il paraît que les statistiques ne disent pas tout. Certes, mais même si elles n’interdisent pas forcément la contradiction, elles peuvent au moins permettre d’étayer un propos. Pour Jérémy Toulalan , elles parlent en sa faveur depuis samedi et la victoire à Troyes sur le plus petit des scores (premier succès bordelais en sept matchs après six défaites consécutives, deuxième en quinze). Et puisque le bonhomme n’a jamais eu le droit d’être considéré comme sexy, offrons-lui au moins ces quelques chiffres séduisants. Aux côtés de Soualiho Meïté et Lukas Lerager , la Toul’ a ainsi touché la sphère à 61 reprises – personne n’a fait mieux au sein de sa bande –, essayé et réussi quatre dribbles – idem –, taclé utilement quatre fois – idem – et remporté quatre duels aériens – seul Gaëtan Laborde présente un plus gros score. Bref, un bilan d'homme du match qu’il n’avait pas présenté depuis fort longtemps. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il jouait arrière central avant que 2018 ne pointe le bout de son nez.Avant les (bonnes ?) résolutions de Jocelyn Gourvennec , donc. Devant les résultats catastrophiques des derniers mois, ce dernier a tranché : Toulalan doit récupérer sa place devant la défense. Parce qu’il ne donnait pas satisfaction lorsqu'il était plus reculé ? Absolument pas, l’ancien Lyonnais étant l’un des rares Girondins à ne pas sombrer. «, rassure d'ailleurs Serge Le Dizet , entraîneur adjoint du SCO d’ Angers et l’un des formateurs du protagoniste à Nantes » Dont le nom n’est un secret pour personne : Paul Baysse , évidemment. Recruté un million d’euros à Málaga , le renfort remplace finalement Nicolas Pallois , dont le départ à Nantes cet été n’avait pas été compensé, et permet à son nouveau partenaire d’avancer d’un cran.Pas une mauvaise idée, en apparence. «, admire Nicolas Gillet, son partenaire chez les Canaris au début des années 2000.» D’accord, mais peut-on pédaler aussi vite quand les jambes pèsent dix printemps de plus ? Le risque de placer Toulalan dans le cœur du terrain reste en effet de fatiguer plus que de raison un joueur clé pour Gourvennec, mais qui va désormais devoir s’habituer à tirer la langue pour arracher un second souffle. D’où la question : s’il parvient à huiler la mécanique girondine, est-ce que le garçon pourra le faire durant 90 minutes chaque semaine ? «, se persuade Gillet.Le Dizet, de son côté, ne s’interroge pas là-dessus. Pour lui, Toulalan demeure avant tout un soldat que son coach alignera n’importe où pour son état d'esprit et son influence : «» Autant de raisons qui justifient le brassard enroulé autour du biceps de l’ex-Monégasque, les apparitions de l’habituel capitaine Jaroslav Plašil se faisant de plus en plus rares. Mais le bras droit de Stéphane Moulin le concède, «» . «» , conclut Gillet. Un bon verre de bordeaux à la main.