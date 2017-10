Charlotte Lorgeré impressionne au chant pour son bizutage

Le bizutage de @Cha_Lorgere, convoquée en équipe de France A ! #theVoice pic.twitter.com/qWYGyB906H — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 26 octobre 2017

C'est plus classe que Sébastien Patoche Appelé pour la première fois en équipe nationale, le défenseur de l'En Avant de Guingamp Charlotte Lorgeré (23 ans) a découvert le bizutage de Clairefontaine, à savoir l'inévitable passage au chant. Et là où certains de ses homologues s'illustrent par des choix douteux et des interprétations à oublier, elle a mis tout le monde d'accord.Ambitieuse, la Costarmoricaine s'est emparée du répertoire de la chanteuse britannique Adele, et de son fameux. Et comme en témoigne laque lui ont réservée ses coéquipières, cela a été une réussite.Question ambiance en revanche, le Niska des vestiaires du PSG reste plus efficace.