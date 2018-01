Tony Chapron suspendu jusqu'à nouvel ordre

862

La vraie image de ce qui s'est passé avec Chapron, aprés vérification Évra était sur le terrain. #FCNPSG #chapron pic.twitter.com/nWPEVNEkxN — BOBY START UP & CIE (@OdieuxBoby) 14 janvier 2018

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La loi et l'ordre.Les Nantais l'attendaient d'un pied aussi ferme que pour un low-kick , la décision de la direction technique de l'arbitrage (DTA) est tombée ce matin et prononce le «» . C'est le directeur technique de l'arbitrage, Pascal Garibian, qui en a décidé ainsi, en accord avec le président de la commission fédérale d'arbitrage (CFA), Eric Borghini. Tony Chapron passera également devant la commision de discipline de la Ligue, qui devrait ouvrir une enquête lors de sa prochaine réunion prévue jeudi prochain.Par ailleurs, après avoir vu les images dans le calme et la quiétude du vestiaire des arbitres, Monsieur Chapron a «» , selon le communiqué de presse de la DTA. Si le carton rouge infligé à Diego Carlos pourrait donc être annulé, l'homme en noir aura beaucoup de mal à faire oublier ce geste d'humeur qui retourne le net depuis hier soir.Enfin un arbitrage vidéo qui met tout le monde d'accord...