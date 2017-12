Chapecoense retrouve la Copa Libertadores

Un but de Túlio de Melo à la 90e et 1 an après la tragédie, la Chape se qualifie pour la Libertadores 2018 ! pic.twitter.com/Ob3unlD70g — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) 3 décembre 2017

En un an, le club brésilien s'est reconstruit.Le 28 novembre 2016, 71 personnes trouvent la mort dans le crash de l'avion de Chapecoense, laissant le club décimé. Ce dimanche soir, tout juste un an après le drame, le club s'est qualifié pour le second tour de la prochaine Copa Libertadores en battant Coritiba (2-1), lors de la dernière journée de Serie A au Brésil Un but de Túlio de Melo dans le temps additionnel, forcément.