Chapecoense remporte son premier trophée après le drame

Renaissance. Après le terrible drame subi il y a quelques mois , Chapecoense a remporté hier pour la sixième fois le titre de champion de l'État de Catarinense, championnat régional de la région de Santa Carina. Victorieux à l'aller à Avai (0-1), les joueurs de Chapecoense se sont inclinés au retour sur le même score, mais l'emportent grâce à un meilleur bilan sur la saison.Flamengo a remporté lui son 34championnat de Rio, une victoire d'autant plus appréciée qu'elle a eu lieu face au grand rival de Fluminense. Vainqueur de la finale aller (0-1) il y a une semaine, le « Fla » a confirmé hier au retour sur sa pelouse avec une nouvelle victoire (2-1) grâce à des buts de Paolo Guerrero et Rodinei.Enfin, l' Atlético Mineiro a remporté le championnat du Minas Gerais face au Cruzeiro. Une victoire (2-1) au match retour, après le nul de l'aller (0-0), avec notamment un but d'un certain Robinho Hasard du calendrier, Flamengo et l'Atlético Mineiro s'affrontent en ouverture du championnat du Brésil la semaine prochaine.