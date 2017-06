Chapecoense jouera bien contre le Barça

Joan Gamper Trophy to be held on August 7th versus @ChapecoenseReal MORE INFO 👉 https://t.co/W2KHdjuMCw pic.twitter.com/eFFXHToYnm — FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 juin 2017

Comme un grand brûlé, Chapecoense se reconstruit doucement et apaise chaque jour un peu plus ses blessures. Après être revenu en Copa Libertadores en mars dernier , puis avoir remporté son premier titre après le drame, en mai , le club brésilien aura l'occasion de passer un nouveau stade de sa thérapie : jouer un match contre le Barça. Après le crash, le FC Barcelone avait promis d'organiser une rencontre amicale entre les deux équipes. C'est chose faite. Le président Josep Maria Bartomeu a invité le club sinistré à l'édition 2017 du trophée Gamper. La rencontre entre les deux clubs aura lieu le 7 août prochain.Il s'agit selon le communiqué du FC Barcelone de «» . Comme chaque année, un trophée sera décerné au vainqueur de la rencontre mais celui-ci aura évidemment une saveur particulière. Le FCB ne l'a plus perdu depuis 2012.Mais l'extraordinaire Túlio De Melo va cette fois-ci faire tomber le Barça.