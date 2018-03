Chaos lors du match PAOK-AEK

11

Une autre photo pour illustrer la soirée grecque et ce #PAOKAEK : Ivan Savvidis, président du PAOK, la main sur son taser en entrant sur la pelouse pour menacer l'arbitre. Comme si de rien n'était. pic.twitter.com/kKBWB8f6eV — Football Grec France (@footgrec) 11 mars 2018

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le football grec part en cacahuète.Le choc de la 25journée du championnat grec entre le PAOK et l' AEK Athènes a peut-être sonné le glas du championnat grec cette année. Alors que les deux équipes sont à égalité (0-0) dans le temps additionnel, le joueur du PAOK Fernando Varela marque un but refusé pour hors-jeu de position de son coéquiper Mauricio . C'en est trop pour le président gréco-russe du PAOK Ivan Savvidis, qui descend alors sur la pelouse invectiver l'arbitre avec une arme apparente à la ceinture, qui s'avère être un taser selon les médias locaux. Il est alors aussi accompagné de l'ancien directeur sportif du PAOK (et ancien arbitre) Lubos Michel qui le menace d'une explicite tirade : «Interrompu pendant près de deux heures, le match est finalement définitivement arrêté sur une... victoire du PAOK (1-0), l'arbitre M. Kominos ayant décidé d'accorder le but, et justifiant la victoire des locaux dans son rapport par le refus des joueurs de l' AEK de reprendre le jeu. Les visiteurs ont en effet refusé de revenir sur le pré par « peur » , indiquant au passage qu'un de leurs dirigeants a été attaqué par Ivan Savvidis.Le ministre grec des Sports a déclaré ce lundi que «. »La suspension du championnat pourrait être l'une d'entre elles.