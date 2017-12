Changement d'horaire pour la Premier League en 2019

The Premier League TV deal 2019-22 in summary. Source - #TheTelegraph pic.twitter.com/n55dxGSrm7 — Gregory Ioannidis (@LawTop20) 8 décembre 2017

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le plaisir prolongé.Petite révolution pour les amateurs de, la Premier League va changer d'heure à partir de la saison 2019-2020. En effet, huit matchs dans l'année seront programmés à 20h45 (heure française) le samedi. L'idée ? Permettre d'offrir plus de visibilité à BT Sports et Sky, qui viennent de remporter l'appel d'offre pour la diffusion du championnat anglais.Un pari difficile quand on connaît l'attractivité du multiplex Ligue 1, le samedi soir.