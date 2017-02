Chamakh va rebondir en Serie B

2

JD

Opération Prince de Galles ratée.Après à peine trois mois passés à Cardiff City, Marouane Chamakh n'aura pas réussi à se refaire une santé dans la cité galloise, qui l'a remercié lors du mercato hivernal. Mais l'attaquant marocain a de la ressource (et probablement un bon réseau) puisqu'on lui prête déjà une nouvelle destination où poser ses valises.D'après le blog du journaliste Gianluca Di Marzio, Chamakh serait sur le point de s'engager avec Vicenza Calcio, qui évolue en Serie B. Ce week-end, il en a rencontré le président qui lui a présenté les installations du club. Et ce dimanche, il sera assis en tribune pour la rencontre qui opposera le club de Vicence à Ascoli.Si les détails du transfert ne sont pas encore connus, l'enrôlement de Chamakh à Vicenza s'apparente à une opération de sauvetage. Le club est actuellement dix-septième de Serie B, la première place de non relégable, mais flirte très dangereusement avec la zone rouge. Mais l'ancien Bordelais pourrait de son côté trouver une planche de salut en Italie , sa carrière étant en chute libre depuis une série de blessures à Crystal Palace qui l'ont empêché de retrouver la fougue de ses années en Ligue 1.Ne jamais oublier que trente-trois ans est un très bel âge pour la résurrection.