Cétout : « Avoir un peu plus d'humilité »

Nancy est dans la merde jusqu'au cou en championnat. Les Nancéiens se sont inclinés à Metz (2-1) samedi soir dans le derby de Lorraine comptant pour la 35e journée de Ligue 1 . À seulement trois journées de la fin, l'équipe de Pablo Correa pointe à la 19place du classement et doit accueillir le leader monégasque la semaine prochaine, avant de se déplacer chez un concurrent direct, Dijon, et de recevoir Saint-Étienne lors de l'ultime journée.Pour le défenseur nancéien Julien Cétout , son équipe n'a pas abordé la rencontre, et plus généralement ce championnat, avec la bonne attitude : «Pas sûr que ce ne soit qu'un problème de suffisance, Julien...