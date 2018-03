Cesc que un club

Actuel milieu relayeur au sein du Chelsea d’Antonio Conte, Cesc Fàbregas s’apprête à fouler le Camp Nou contre son Barça formateur. Champion du monde et d’Europe, l’ex-Blaugrana n’a jamais soulevé la Ligue des champions dans sa carrière. La faute à son niveau de jeu, un peu, et à la malchance, beaucoup.

FC Barcelone Chelsea Ligue des champions Diffusion sur

Le choc des cultures

« La forte pression desservait Cesc au Barça »

« La rationalité est très importante »

Par Antoine Donnarieix

Tous propos recueillis par AD, sauf ceux de Fàbregas issus de Marca

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La longue mèche est travaillée, le sweat Puma et le canapé gris de son appartement londonien semblent eux aussi bien agencés. En vrai, tout semble aller comme sur des roulettes pour Cesc Fàbregas , titulaire à Chelsea depuis le début de saison. Pour le quotidien, l’international espagnol évoque son prochain retour au Camp Nou, après un départ du club en 2014. «» Problème plus personnel, Cesc a des statistiques catastrophiques face au Barça. En trois confrontations à élimination directe face aux, le Catalan n’est pour l'instant jamais parvenu à passer l’obstacle. Pire encore : malgré son statut de champion du monde et d’Europe avec la, la coupe aux grandes oreilles le fuit depuis le début de sa carrière, comme une malédiction. Pourquoi ? Vaste question.Formé à la Masia, Cesc est un enfant d’Arenys de Mar, petite commune située dans la province de Barcelone. Historien spécialiste du FC Barcelone, Angél Itturiaga explique l’adoration que Cesc témoigne au Barça. «"masia""maison de campagne"» Ce rêve, Cesc va devoir y renoncer de façon brutale quand Arsenal se décide à l’engager dans ses rangs, en 2003. À 16 ans, il vit son premier grand choc émotionnel en tant que footballeur. «, décrit Sophie Huguet, psychologue du sport.En Angleterre, Cesc apprend le concept du, fort éloigné des phases de possession collective travaillées à la Masia. Trois années suffisent à le hisser en finale de Ligue des champions, aux côtés de Sol Campbell, Gilberto Silva et Thierry Henry. L'adversaire des? Le Barça. Le résultat ? Une défaite 2-1, malgré un combat de 75 minutes en infériorité numérique. «, explique Huguet.» Itturiaga se rappelle quant à lui ce deuxième sacre attendu par le Barça depuis 1992. «» Mais si la défaite fait partie des éléments que le sportif doit dompter, Cesc n’est pas au bout de ses tracas.Henry parti au Barça, Arsenal se cherche une nouvelle dynamique avec sa colonne vertébrale : Fàbregas, déjà bien mature pour son âge, mais aussi Robin van Persie ou le frisson russe Andrei Archavine. Ensemble, les Londoniens vont affronter deux fois de suite le Barça en quarts de finale de C1, en 2009-2010 puis 2010-2011. Et à deux reprises, ils se font éjecter, à chaque fois dans un match retour cauchemardesque (4-0, puis 4-1).Deux nouveaux échecs qui vont inciter Fàbregas à quitter Arsenal pour le Barça, double vainqueur de la Ligue des champions sous Pep Guardiola, à l’été 2011. Dans sa quintessence, le collectif barcelonais est alors basé sur de solides acquis. «, décrit Itturiaga.» Pour sa première saison professionnelle sous le maillot du Barça, Cesc voit l’équipe éliminée en demi-finale de C1 par un Chelsea étouffé tout le match, mais battant dans l'âme (1-0, 2-2).Manque de qualité ? De confiance ? Malchance ? Chat noir ? Beaucoup de raisons peuvent être attribuées à cette guigne qui touche Fàbregas en C1. Pour Itturiaga, l’explication est rationnelle : «» Vincent Gouttebarge, chef médical de la FIFPro, prend le relais. «En revanche, l’homme est beaucoup plus explicite sur les étapes que doit suivre Cesc pour réaliser un bon match au Camp Nou ce mardi soir. «, évoque Gouttebarge.» Le point positif pour Cesc, c’est que Federer est parvenu une fois à remporter Roland-Garros, en 2009... sans éliminer Rafa