Cesc Fàbregas au bout de l'hameçon marseillais ?

C'est là qu'on verra quel type de pêcheur est Andoni Zubizarreta . Du genre à attraper les gros poissons ou à ne ramener que de la friture ?Selon le, le directeur sportif de l'OM se serait mis en tête d'essayer de faire venir Cesc Fàbregas au Vélodrome cet été. Comme il avait déjà réussi à le faire en 2011, lorsqu'il était du côté du Barça et que le milieu espagnol portait les couleurs d'Arsenal. Car après un recrutement hivernal franco-français, Zubi pourrait faire marcher ses réseaux espagnols pour que le joueur de Chelsea, peu utilisé par Antonio Conte cette saison (25 apparitions pour 10 titularisations seulement en Premier League, 4 buts et 9 passes décisives), choisisse de rejoindre le projet phocéen plutôt que l'AC Milan, également sur le coup. Alors que les noms de Kevin Strootman et de Luiz Gustavo circuleraient également, l'OM ferait avec l'international espagnol de 29 ans une sacré belle prise.À condition de ne pas y aller à l'épuisette, parce qu'avec son salaire de 8 millions d'euros par an, Cesc ne sera pas facile à sortir de l'eau.