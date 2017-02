Ces Rouges qui font gagner les Blues

Encore auteurs d’énormes prestations lors de la victoire contre Arsenal, Eden Hazard et Thibaut Courtois représentent les hommes les plus décisifs de Chelsea. Qui est devenu dépendant du talent de ses Belges.

0

Youtube

Hazard là où on l'attend

Courtois répond présent

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur un des nombreux ballons arrachés par Diego Costa Eden Hazard récupère le cuir juste avant la ligne médiane. Par sa conduite de balle fabuleuse, le génie de 26 ans avance au milieu de cinq rivaux, évite un pied, résiste au contact de l’adversaire au physique, le fait tomber à la force de l’épaule, garde les yeux sur son Précieux, fait reculer au maximum Laurent Koscielny grâce à ses feintes de corps ultra rapides, l’élimine d’un crochet supplémentaire et se présente devant Petr Čech. À cet instant, tout le monde sait que l’exploit individuel ne peut s’achever qu’en tremblement de filets. Ce qui se produit, évidemment. En entrant dans la surface de réparation, le joueur se balade entre sept. Une image qui illustre bien comment Arsenal craque sous le talent d’un seul homme. Chelsea mène 2-0 et Hazard vient de plier le match.Mais si le résultat devient irréversible après cette action fabuleuse, le mérite n’en revient pas qu’au seul attaquant. Avant cet élargissement du score, un autre Belge s’est distingué à l’autre bout du terrain. Son nom ? Thibaut Courtois. À la 37minute, en plein cœur du seul quart d’heure moins maîtrisé par les siens, le portier sort une belle tête d’ Alex Oxlade-Chamberlain sur sa ligne. Un arrêt aussi spectaculaire qu’essentiel dans le succès de son équipe, évitant sur le coup une égalisation imméritée qui aurait sûrement fait très mal au moral. Et qui donnera ainsi l’occasion à Hazard de briller une demi-heure plus tard.Courtois-Hazard. Voilà donc le duo gagnant qui a fait tomber Arsenal. Bien sûr, il ne faut pas oublier la qualité technique de Nemanja Matić, les mille poumons de N'Golo Kanté ou le règne de David Luiz . Mais s’il fallait choisir un pays pour représenter actuellement Chelsea, ce serait à coup sûr la Belgique. Car les deux collègues nés au Plat pays sont ceux qui portent lesdepuis quelques années. À tel point que le bilan sportif des Londoniens dépend directement de leur forme. Et le match d’Arsenal le confirme très bien. Outre son but, Hazard a régalé Costa par des passes lumineuses, lâché dix dribbles (ce qui est énorme) en 84 minutes, et les a tous réussis ( Alexis Sánchez, deuxième meilleur total, en a sorti cinq).Surtout, le bonhomme a retrouvé son meilleur niveau (dix buts cette saison), effectue de gros efforts défensifs et semble y prendre du plaisir. Ce qui n’était pas du tout le cas sous José Mourinho , même en 2014-2015 (saison du sacre durant laquelle il a été élu meilleur joueur du championnat). Conte ne s’y est pas trompé en conférence de presse : «» Pas de quoi s'étonner si la saison ratée de Chelsea l’an dernier a coïncidé avec des performances plus que décevantes de l'ancien Lillois.Son compatriote qui garde les cages, lui, s’est fait voler sonpar Olivier Giroud mais a offert une prestation elle aussi XXL. Crédité de quatre arrêts et auteur de relances inspirées, Courtois impressionne depuis le début de la saison. En Premier League, où il a peu de boulot (ce qui a tendance à réduire la concentration d’un gardien), il réussit 60 % de ses passes, soit 12 % de plus que la saison dernière (et comme la saison du titre), et réalise en moyenne 2,44 arrêts avant de prendre un but (un chiffre qui était tombé à 1,93 l’an dernier). Là aussi, Conte a bien compris l’influence de son dernier rempart, refusant net d’envisager un transfert cet été lors d’une conférence de presse fin décembre : «» En même temps que son compatriote ?