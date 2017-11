Ces joueurs qui ont transformé des défenseurs en zombies

#7: Pato

Pato précoce contre le Barça

Alexandre Pato vient toujours d’avoir 28 ans, et il n’est pourtant plus qu’un lointain souvenir pour le foot européen et pour l’AC Milan. Il y a quelques années, il était encore considéré comme l’un des grands espoirs offensifs de la, avant de perdre un peu de son football et beaucoup de ses ambitions, et d’aller couler une pré-retraite paisible et dorée en Chine. Le potentiel du joueur n’avait pourtant rien d’une hallucination collective : les débuts de Pato au Milan furent particulièrement impressionnants, et il a réalisé quelques exploits retentissants. La pièce maîtresse de sa collection de caramels reste son but inscrit au Camp Nou, en septembre 2011, après seulement 24 secondes de jeu : après avoir récupéré le ballon dans le rond central, cerné par une demi-douzaine de joueurs catalans, le jeune Brésilien pousse son ballon loin, très loin derrière la charnière, prend tout le monde de vitesse, et s’en va tromper Víctor Valdés. Sur le dernier Call Of, il y a un atout qui permet de sprinter plus vite et indéfiniment, ça s’appelle le «» : Pato a dû en abuser. De la ligne médiane à sa frappe victorieuse, il n’a touché que cinq fois le ballon... Suffisant pour transformer toute la défense barcelonaise en une piste de ski sur laquelle il a glissé à toute allure en évitant les piquets sur son chemin. Le but de Pato reste le plus rapide jamais marqué au Camp Nou, et le 8e plus rapide de l'histoire de la Ligue des champions.