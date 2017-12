Ces joueurs qui cherchent un job

#9: Benoît Trémoulinas

Mais comment la trajectoire de l’ancien international et éternel espoir a pu s’infléchir au point de le mener jusqu’à Pôle Emploi ? L’ancien Bordelais semblait pourtant s’éclater à Séville, où il a remporté deux coupes d’Europe et goûté aux joies de quelques convocations en Bleu (ce qui ne lui était plus arrivé puis la saison 2012-13). Sauf que le 5 mai 2016, c’est la tuile : rupture du ménisque, passage sur le billard, et par conséquent, pas de finale de Ligue Europa, et aucun espoir de jouer l’Euro. Trémoulinas ne participe à aucune rencontre avec le groupe professionnel lors de la saison 2016-17 et à la fin de son contrat, l’été dernier, il ne prolonge pas avec le club andalou. Voilà donc Benoît Trémoulinas, 31 ans malgré son éternelle bouille d’adolescent, libre comme l’air.retrouver le chemin des terrains. Et vite. Benoît Trémoulinas n’a plus joué le moindre match pro depuis plus de 18 mois. Il paraît que Naples s’est renseigné à son sujet suite à la blessure de Faouzi Ghoulam. Mais si c’est pour recruter un autre mec susceptible de se péter, pas sûr que lessoient si intéressés… Sinon, il doit encore avoir un casier à son nom dans le vestiaire girondin. Et s’il était l’heure de rentrer à la maison, Benoît ?