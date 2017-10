Ces ballons qui sont partis dans un monde parallèle

#2: Diego Forlan

La perte de contrôle de Diego Forlan

#3: Lionel Messi #1: Neymar

On parle sans doute du plus magnifique loupé de l’histoire du football, de la pépite qui conclut toutes les compilations YouTube des plus gros fails de notre sport préféré… La bourde élevée au rang d’œuvre d’art. Nous sommes en juillet 2003. On joue les dernières minutes d’un match de pré-saison entre Manchester United et la Juventus Turin, au Giants Stadium de New York, et le score est déjà de 4-1 pour les Red Devils. Sur un ballon anodin aux abords de la surface italienne, Christian Abbiati se précipite et commet une faute de main à peine croyable. Le jeune Diego Forlan (24 ans) a bien senti le coup et s’échappe donc balle au pied, absolument seul, face au but vide. Ne reste plus qu’à pousser le ballon au fond… L’attaquant uruguayen étant quelqu’un de sérieux, il décide d’assurer le coup en plaçant un petit « plat du pied, sécurité » … et pousse le ballon dans le petit filet. Même en disséquant l’action au ralenti, l’enchaînement de maladresses est à peine croyable. On en viendrait presque à se demander comment Diego Forlan a pu faire carrière après une telle bévue.