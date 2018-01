Cenk Tosun en route vers Everton

85

Cenk une question d'heures.L'international turc s'apprêterait à s'engager avec Everton , d'après la presse stambouliote. Lessont disposés à mettre sur la table 25 millions d'euros, plus 3 de bonus, pour recruter l'attaquant du Beşiktaş de 26 ans, avec un contrat de quatre ans et demi et un salaire annuel de 8,4 millions d'euros à la clé.Un renfort de poids pour Sam Allardyce qui attendait avec impatience ce mercato pour avoir l'attaquant de pointe tant espéré. Bourreau de Monaco , contre qui il a inscrit trois buts en deux matchs, le natif d' Allemagne découvrirait pour la première fois un autre championnat que la Süper Lig, bien qu'il ait été formé à l' Eintracht Francfort