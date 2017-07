Cengiz Ünder à la Roma

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Roma tient son nouveau joueur « frisson » .Le club romain a officialisé ce dimanche la signature de Cengiz Ünder en provenance du club turc de Basaksehir. Le milieu offensif de vingt ans s'est engagé pour cinq ans en l'échange d'une indemnité de transfert de 13,4 millions d'euros plus 1,5 millions de bonus.Convoité également par le LOSC de Marcelo Bielsa et Luis Campos, le jeune international turc a contribué à la très bonne saison de son club, récent deuxième du championnat de Turquie et qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, avec neuf buts et sept passes décisives.The Undertaker.