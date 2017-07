Celtic-Linfield, la politique au cœur du jeu

Deux jours après les traditionnelles célébrations unionistes du 12 juillet, la police nord-irlandaise s’attendait au pire. Le tirage au sort du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions lui avait réservé une bien mauvaise surprise. Linfield, club de la communauté protestante de Belfast, recevait le Celtic, et ses milliers de fans irlandais historiquement acquis à la cause de la République. Sur le terrain, l’issue du match n'a fait aucun doute, avec un succès 2-0 des Écossais. Mais en tribunes, et dans les rues de la ville, les autorités redoutaient que la rencontre ne ravive des tensions qu’elles s’efforcent d'apaiser. Retour sur une affiche qui nous rappelle que dans le football, il est parfois plus question de politique et de religion, que de la fameuse petite balle blanche.

Linfield/Rangers, frères alliés ?

Une autre image de Belfast

« Les valeurs républicaines font partie des gênes du Celtic »

Une bouteille et des pièces

Vidéo

Par Charles Thiallier, à Belfast

Ils n’ont sans doute pas dormi de la nuit, ou peut-être seulement quelques heures. Les plus malins ont pensé à prendre des lunettes de soleil pour recouvrir un visage teinté de cernes. Les autres sont bien incapables de cacher leur fatigue. Tous ont un code vestimentaire commun. Seul l’écusson change. Maillot bleu foncé des Glasgow Rangers pour les uns, maillot bleu foncé de Linfield pour les autres, l’unique exception va à ceux qui ont choisi de porter un T-shirt à la gloire de l' «» . Eux, ce sont des membres de la communauté protestante de Belfast, rejoints comme chaque année à la même époque par des dizaines de protestants venus de tout le Royaume-Uni. Il est 13 heures en ce jeudi 13 juillet, et alors que le reste de la ville semble endormi, ils se sont tous réunis pour prendre possession du Royal et du Sandy Row Rangers Supporters Club, deux pubs qui se font face sur Donegal Road.Ils souhaitent continuer la fête commencée la veille. Chaque 12 juillet, ils célèbrent l’anniversaire de la victoire du roi Guillaume III sur les armées de son rival catholique Jacques II d’ Angleterre . Une nuit particulièrement redoutée par la police nord-irlandaise, car souvent propice à des débordements. Pour cette raison, la rencontre prévue entre le Celtic et Linfield le 12 juillet avait immédiatement était repoussée par les deux clubs. Le Celtic décidant même de ne vendre aucun ticket à ses fans.Cette année, la communauté protestante espérait prolonger la fête d’une journée. Le lendemain, Linfield , son club de cœur, 52 fois champions d’ Irlande du Nord , affrontait le Celtic pour la première fois de son histoire. Une rencontre à forte connotation politique. Pour le comprendre, il suffit de s’arrêter au Sandy Row Rangers supporters club. Ce pub, qui célèbre l’amitié entre les supporters de Linfield et des Rangers , accueillait une grande délégation de fans des Glasgow Rangers , dont Fred Mason, inconditionnel du club, vivant désormais à Londres, venu voir ce match qu’il considérait comme «» : «Car pour lui, les Glasgow Rangers et Linfield ont toujours été deux clubs amis, unis par la religion, mais également par la haine du Celtic : «Un message à l’opposé de celui répété tout au long de la semaine par Roy Mcgovern, le président de Linfield. Il souhaitait que cette rencontre puisse au contraire montrer au reste de l’Europe que la société nord-irlandaise avait évolué dans son histoire récente. Lundi dernier, il s’était présenté en conférence de presse pour marteler cette idée : «» Une idée partagée par beaucoup de supporters de Linfield, fatigués d’entendre parler de leur ville via le prisme de la guerre de religion.C’est le cas d’Alan Anderson, que l’on appelle «» dans le milieu des ultras nord-irlandais. Le bonhomme reçoit au Barrington Club, le pub des membres des «» , situé quelques centaines de mètres au-dessus du Royal, sur Donegal Road. À l’intérieur, des grands posters d’Ibrox Park, des écharpes avec l’inscription «» , et des photos symbolisant l’amitié entre Linfield et les Glasgow Rangers. Malgré tout, «» ne souhaite pas entendre parler de la présence des fans des Rangers pour la rencontre du lendemain : «» Mais la politique, il en parle quand même, sans que personne n'ait vraiment besoin de le brancher. «» Pour lui, la politique sera en dehors de la feuille de match, aux supporters de la chasser des tribunes : «Quelques mètres plus loin, à la sortie de Donegal Road se trouve Falls Road. Cette rue, historiquement connue pour abriter des citoyens favorables à la république irlandaise, est également celle qui a vu se créer en 1881 le Belfast Celtic Club, avec l’aval du grand frère de Glasgow. Le club avait dû cesser de participer à toute compétition domestique en 1948, à cause d’incidents répétés avec le Linfield FC. Elle est aujourd’hui, entre autres, la rue où se trouve le Rock Bar, un pub qui se définit comme «» , lieu de rendez-vous des fans nord-irlandais de l’équipe de Brendan Rodgers. C’est ici qu’une partie d’entre eux, désireux de suivre leur équipe malgré l’interdiction de vente de tickets, s'est retrouvée pour suivre la rencontre.À l’intérieur, l’ambiance est totalement différente de celle que l’on pouvait avoir quelques mètres plus bas, au Royal ou au Sandy Rangers Club. Ici, on arrive au pub sans n’avoir rien eu à célébrer la veille, et on ne voit pas de T-shirts de la «» , mais plutôt des maillots «» , célébrant le centenaire de la création de la République irlandaise. «» , détaille Gérard King, fan irlandais du Celtic S’ils admettaient volontiers un contexte politique particulier pour cette rencontre, peu de fans arrivaient à comprendre la décision du club de ne pas leur vendre de tickets pour la rencontre du jour. «» , explique Sean, qui fait le déplacement de Glasgow. Lui n’attend qu’une chose, le match retour, pour chanter des chants républicains à pleins poumons dans Celtic Park. «Et il n’y a pas qu’en tribunes que les deux clubs sont différents. Sur le terrain, le Celtic s’est donc facilement imposé 2-0, faisant ainsi un grand pas vers le troisième préliminaire de la Ligue des champions. En tribune, aucun incident majeur n’a été reporté, même si une bouteille et des pièces ont été jetés par certains fans de Linfield sur Leigh Griffiths . Le club a formellement condamné ces comportements. La preuve qu’à Belfast, les choses commencent doucement à changer.