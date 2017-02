Celta-Real officiellement reporté

0

⚠️ Le match entre Vigo et Real Madrid risque d'être reporté en raison de rafales de vent qui ont endommagé la toiture du stade Balaídos ! pic.twitter.com/4utRnBKfdh — Team CR7 (@TeamRonaldoFR) 4 février 2017

La rencontre entre le Celta Vigo et le Real Madrid a du être reportée à cause d'une forte tempête qui s'est abattue sur la ville de Galice et qui a endommagé le toit du stade Bala ídos.Comme l'avait indiqué plusieurs médias espagnols , le match, prévu ce dimanche à 20h45, sera donc joué à une date ultérieure. Malgré les pressions du Real, qui souhaitait que la rencontre soit disputée au plus vite, la Liga a officialisé le report. Des discussions ont déjà débuté entre la ligue espagnole et les deux clubs pour trouver un accord, mais la date du report reste inconnue