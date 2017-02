Čeferin pour une limitation des mandats à la tête de l'UEFA

0

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un premier pas vers la fin de la monarchie à l'UEFA ?À la sortie d'une réunion du comité exécutif organisée ce jeudi à Nyon, Aleksander Čeferin, président de l'UEFA, a annoncé vouloir limiter à trois le nombre de mandats des dirigeants de l'UEFA. «, a rappelé le Slovène, qui a succédé à Michel Platini en septembre dernier.» Jusqu'à présent, la seule limitation pour diriger l'UEFA était celle de l'âge. Il ne fallait pas excéder 70 ans révolus. Avec une telle mesure, impossible de revoir un règne comme celui de Lennart Johansson, qui a passé presque 17 ans à la tête de l'instance européenne entre 1990 et 2007.Rien n'est encore entériné, puisque cette réforme sera soumise au vote lors du 41congrès de l'UEFA le 5 avril prochain à Helsinki. D'autres proposition ont été formulées par Čeferin. D'abord, celle de voir chaque candidat à une élection ou réélection dans un poste du comité exécutif occuper «» dans leurs fédérations respectives. Ensuite, que deux représentants de l'Association des clubs européens (ECA) et deux membres indépendants du monde du football puissent siéger à ce même comité.De la transparence et un fonctionnement plus démocratique ? Cela ressemble à une révolution.