Ceferin ne voit aucune raison de retirer le Mondial 2018 à la Russie

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que la campagne de qualification pour le prochain Mondial a déjà débuté depuis quelques mois, les pourfendeurs de sa tenue en terre russe se retrouvent de plus en plus isolés.Le président de l'UEFA a en effet balayé d'un revers de la main une quelconque remise en cause de la tenue de la Coupe du monde 2018 en Russie . Selon lui, il n'y a aucune raison rationnelle de changer le lieu de l'événement. Le Slovène est convaincu que la Fédération russe et les organisations locales feront «» .Au-delà de la polémique sur la question des droits de l'Homme, mise à mal par la politique de Vladimir Poutine, la question du dopage a fait son apparition sur la table. Malgré les preuves apportées par le rapport McLaren sur un système de dopage institutionnalisé en Russie , celui-ci ne concernerait pas le football selon Ceferin, qui s'appuie sur des études indépendantes menées par l'Agence mondiale antidopage.La citation de Vitaly Mutko, président de la Fédération russe de football, à l'intérieur de ce même rapport ne serait également pas un problème. Sa candidature en vue d'une réélection au sein du Conseil de la FIFA est en cours d'analyse et Ceferin affirme d'ores et déjà pouvoir se porter garant pour lui.Circulez donc, il n'y a rien à voir.