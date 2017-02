Čeferin menace la Grande-Bretagne et les Etats-Unis

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme le chantait Tiken Jah Fakoly, «Forcément inspiré par la prose du Bernard Lavilliers ivoirien, Aleksander Čeferin a distillé implicitement ce conseil à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, sous peine de voir s'envoler les espoirs de ces deux pays d'organiser un tournoi international. Dans les colonnes du, le président de l'UEFA, qui est également le vice-président de la FIFA, explique que les récentes mesures qui bloquent l'accès aux frontières à certaines personnes «» .Dans le cas de la Grande-Bretagne, le Slovène fait référence à la loi qui empêche toute personne sous le coup d'une enquête judiciaire d'entrer sur le sol britannique et dont avait fait les frais Serge Aurier . Čeferin croit en effet que le Brexit aggravera encore la situation : « Lionel Messi et Neymar étant en effet concernés pour une histoire de fraude fiscale, ils pourraient, en cas de qualification du Barça pour la finale de la Ligue des champions, ne pas y participer étant donné qu'elle se tiendra cette année à Cardiff.Il en va de même pour les États-Unis et le récent décret dit «» , qui empêche les ressortissants de sept pays de pénétrer sur le sol du pays. Une telle mesure «» , pour lequel ils sont actuellement favoris. «, martèle Čeferin, avant d'ajouter qu'» .Il reste donc un fond d'humanisme au sein des instances dirigeantes du football.