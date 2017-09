Čeferin espère plus de soutien politique

LG

Aleksander Čeferin veut en découdre avec tout le monde, et notamment le PSG , mais il en reste pour l’instant au round d’observation. Plein de bonne volonté pour réformer le marché des transferts, il attend néanmoins un soutien politique plus prononcé de la part des dirigeants européens.Visiblement concerné par les vives critiques qu’avait adressées Angela Merkel concernant les prix exorbitants de ce mercato d’été, le président de l’UEFA a répondu à la chancelière allemande. «» , a-t-il ainsi déclaré en ouverture d'un congrès extraordinaire de l'UEFA à Genève, selonAleksander Čeferin a ensuite énuméré son armada de propositions, tentant ainsi de rassurer l’Europe quant à son implication et sa détermination. «» , a-t-il asséné.Qu’on ne vienne pas lui reprocher après ça son manque de programme.