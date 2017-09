Čech : « On ne développe pas une mentalité de gagnant en claquant des doigts »

Petr au casque.Alors qu' Arsenal vit un début de saison une nouvelle fois bordélique , Petr Čech est revenu dans un entretien donné à SO FOOT (n°149), actuellement en kiosque , sur la mentalité qu'il tente d'insuffler depuis son arrivée chez les: «"ok, Arsenal n'a plus gagné la Premier League depuis dix ans mais moi, je veux être celui qui arrive à les ramener vers le titre."Le chemin est encore long pour leset le portier tchèque en a bien conscience. Il observe tout de même une évolution dans la manière d'aborder les résultats : «L'entretien dans son intégralité est à retrouver dans le numéro 149 de SO FOOT.