Ce Toulouse-Bordeaux va forcément se terminer comme cela

Comme chaque saison, les Toulousains mettront l'intensité requise pour ce qu'ils considèrent être un derby. Tandis que de leur côté, les Girondins joueront cette rencontre comme n'importe quel autre match de championnat. Alors qui de la hargne ou du talent remportera ce Toulouse-Bordeaux ? Une chose est sûre : ces deux équipes, qui restent respectivement sur un festival offensif à Troyes (0-0) et à Lille (0-0), n'ont pas prévu de se quitter sur un match nul.

8

Bordeaux va renvoyer Alban Lafont au lycée

Ola Toivonen va faire une Elmander

Par Mathias Edwards et Alexandre Pedro

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Parce que les Girondins en ont un peu marre d'entendre que leur moyenne de deux points par match – victoire à domicile, nul à l'extérieur – est un rythme de champion. Il faut en effet remonter à la saison 2010-2011 pour trouver un premier de la classe avec seulement 76 points : le LOSC . Les Girondins vont donc vaincre au Stadium, histoire d'augmenter la cadence. Le Stadium, justement, parlons-en. Le seul stade de France qui n'a pas de nom. Bordeaux ne peut décemment pas perpétuer cette série de résultats négatifs, qui dure depuis leur victoire de décembre 2009.Toulouse aligne la défense centrale la plus haute de Ligue 1, avec respectivement 194 et 196 centimètres pour Issa Diop et Christopher Jullien ? Aucun problème pour le mètre soixante et onze de Malcom , qui saura glisser entre ces grandes jambes violettes pour conclure, le moment venu. Probablement lorsque les Toulousains seront réduits à dix. Car parmi les six joueurs du Téf' sous la menace d'une suspension en cas de nouvel avertissement, on retrouve évidemment Yannick Cahuzac . Et le Corse n'est pas un homme qui fait les choses à moitié. Quitte à être mis au repos forcé, autant que ce soit fait dans les règles de l'art. Mais surtout, Bordeaux battra Toulouse ce soir, parce que ce derby est unilatéral. En Gironde, le « Chocolatino » ne déclenche aucune passion, tandis que dans la ville rose, on imprime des T-shirts pour l'occasion . Une faute de goût qui se doit d'être punie, avec une petite laine solidement nouée au-dessus des épaules.Parce que son prénom rappelle un sponsor maillot époque D2 et qu’il court moins vite que Yohann Diniz ne marche, Ola Toivonen peine à séduire les supporters du TFC . La saison dernière, Pascal Dupraz a même un temps vu dans le Suédois un milieu relayeur, une idée sur le papier aussi ridicule que l’indépendance de la Savoie ou une année sans blocage à la fac du Mirail. Capable de traverser des matchs avec la même intensité qu’ Alain Juppé en campagne, Toivonen distille parfois ce qui ressemble à du génie. Hugo Lloris a pu le méditer tout l’été dernier . Et les statistiques et l’histoire indiquent que le bourreau des Bleus sera celui des Girondins. Depuis deux saisons, Bordeaux repart du Stadium (toujours plus classe que porter le nom de la mutuelle préférée de Chevallier et Laspalès) avec une moyenne de quatre buts encaissés. Peut-être pas un derby, mais certainement une branlée.À Toulouse, on n’a pas une ligne de TGV pour rejoindre Paris en deux heures et du Fronton à la place du Médoc, mais on dispose d'attaquants suédois prolifiques. Johan Elmander n’a-t-il pas inscrit deux triplés face à Bordeaux , l'un envoyant même les Violets en Ligue des champions (ou presque) en 2007 ? Dix ans après, Ola Toivonen va marcher sur les traces de son compatriote avec l’aide d’un Delort retrouvé, des sorties de balle d’Imbula et la fébrilité dans les buts d’un ex de Malika Ménard. Une soirée parfaite parachevée par cet aveu de Jocelyn Gourvennec (premier footballeur interrogé dans lesdans les années 1990) : «» Quelqu’un reprendra du Fronton ?