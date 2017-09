Kévin Oudard (28 ans), supporter lillois, assistait à la rencontre de son club face à Amiens depuis la tribune visiteur du stade de la Licorne samedi soir. Celle où une barrière de sécurité s'est effondrée, faisant une vingtaine de blessés. Il raconte les événements.



49

« Il y avait énormément de supporters lillois. Je suis arrivé un peu tard, j’étais à l’arrière. »

« Il y avait bien plus de CRS que de médecins, ce qui est un peu gênant. »

« On voyait des personnes blessées au sol. Elles avaient du mal à respirer. Je ne suis pas médecin, mais ça se voyait qu'elles avaient des difficultés à respirer. C’était très compliqué, car nous étions totalement impuissants devant ça. »

Propos recueillis par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dès que Ballo Touré marque, tous les joueurs se dirigent vers nous, et en réponse, nous, on descend de la tribune pour aller vers eux. Comme ça se fait à chaque fois. Sauf que là, la barrière qui était très très fine est tombée. À partir de ce moment-là, c’est le chaos, un gros cafouillage, car il y a quand même une hauteur de deux mètres environ entre la tribune et le sol.Sur le coup, personne ne sait trop quoi faire. Personne ne réagissait. Nous avons pas pris la mesure de la gravité tout de suite. C'est en voyant certains supporters remonter en tribunes qui nous avons vu les autres allongés sur le sol. Et là, on s'est dit que c'était grave.Il y avait énormément de supporters lillois. Je suis arrivé un peu tard, j’étais à l’arrière. Mais, vu ce qu’il s’est passé, c'est évident que la barrière était fragile, car ce n’est pas la première fois que des supporters se dirigent vers les joueurs de cette manière.C’était une ambiance très lourde. C'était très confus. Il y avait énormément de tensions, car certains supporters avaient des amis en bas, alors l'inquiétude montait. Et puis, il s’est passé beaucoup de temps avant que les médecins arrivent. Il y avait d’ailleurs bien plus de CRS que de médecins, ce qui est un peu gênant. C’est un stade vraiment maudit pour nous.C’est terrible.Ils attendaient les services médicaux, comme nous. Nous avons essayé de ne pas leur compliquer la tâche. Et nous nous sommes vite rendu compte qu’il n’y avait aucun plan médical de prévu en cas d'incident de ce type. On voyait des personnes blessées au sol. Elles avaient du mal à respirer. Je ne suis pas médecin, mais ça se voyait qu'elles avaient des difficultés à respirer. C’était très compliqué, car nous étions totalement impuissants devant ça.Nous avions surtout l’impression que c’était les brancards du match qu’ils amenaient. Et oui, il n’y en avait pas du tout assez. Au moment où je vous parle, nous sommes évacués par l’avant et je passe juste devant la grille. Elle est dans un état catastrophique. Elle est pliée sur une partie et l’autre partie est totalement cassée. C’est terrible.C’était très important pour nous de voir qu’ils ne s'étaient pas échappés aux vestiaires. C’est Franck Béria qui est tout de suite venu nous voir et qui a ramené les joueurs. C’était important de montrer que nous restions tous soudés malgré les résultats sportifs qui ne sont pas au top. Car croyez-moi, ce soir, tout le monde s’en fout du football et nous avons tous une grosse pensée pour les supporters blessés.