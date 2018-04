Ce que Zidane doit à la Juve

C'est sans aucun doute là que Zinédine Zidane est devenu un autre : recruté par la Juventus après l'Euro 96, le Français a développé jusqu'en 2001, à Turin, son rapport à la gagne, à la tactique et au rôle du joueur à l'état brut. Il revient en ville mardi soir dans son costume d'entraîneur du Real Madrid.

Un tableau délirant vu de 2018. La scène a maintenant un peu plus de vingt ans : c’est la fin des années 1990, il y a la gare centrale de Turin, mais surtout la place Carlo-Felice. Un soir, Marcello Lippi , sorte de Paul Newman des entraîneurs de foot alors installé sur le banc de la Juventus , se balade en ville et croise l’un de ses joueurs. Il est en train de jouer avec des potes algériens. Lippi l’interpelle : «» Réponse du joueur : «» Sur l’instant, il y a tout : le footballeur professionnel ramené à l’essence de sa passion, l’humilité d’un homme qui n’aurait rien à faire à cet endroit, mais aussi peut-être la plus belle définition de ce qu’est vraiment Zinédine Zidane . Soit un mec qui se sent plus à l’aise à couvert. Ce qu’il aime, c’est le jeu, rien d’autre. L’histoire raconte que la scène captée ce soir-là par Lippi s’est jouée à deux reprises et que Zidane enfilait un bob pour éviter d’être reconnu. Il s’en est expliqué une fois, dans un entretien donné àen 2013 : «"C’est pour eux qu’il faut jouer, c’est ces matchs-là qui sont importants""OK, mais on a des entraînements, on joue dans un club de haut niveau, on ne peut pas se blesser."Mardi, c’est le Zidane entraîneur qui revient à Turin avec le Real Madrid , mais surtout un homme qui joue sa saison sur un quart de finale aller-retour de Ligue des champions contre la Juve, pour qui il aura cavalé durant cinq saisons (1996-2001), remportant sur ce tremplin deux championnats d’ Italie (1997, 1998), une Supercoupe (1997), une Coupe intercontinentale (1996), gagnant un Ballon d’or et disputant deux finales de C1 (1997, 1998). Que reste-t-il de la Juve dans Zinédine Zidane ? «, a répondu cette semaine Lippi.(...)» On tape dans le mille : dans ce qu’il nous laisse voir depuis qu’il a enfilé le costume d’entraîneur du Real en janvier 2016, où il a déjà remporté deux C1 et un titre de champion d’ Espagne , entre autres, Zidane est un coach italien, un affamé de tactique, du détail et du coaching à l’état brut. Le jeu ? Oui, mais avant tout la gagne : «» Et ça n’a pas changé.Le souvenir laissé par Zidane à Turin, c’est aussi autre chose : un numéro 21, un joueur pour qui Lippi accepta progressivement de mettre de côté son 4-3-3 – conséquence surtout de la rupture des ligaments croisés d’Antonio Conte lors d’un match face à la Géorgie – pour installer un 4-4-2 plus adapté aux qualités techniques du maestro français, et un décollage à retardement. C’est surtout une méprise : le passage de Zinédine Zidane à la Juve est souvent sous-évalué. C’est pourtant bien en Italie que le Français est devenu un monstre, refusant notamment de céder lors des séances physiques imposées par le préparateur physique Giampiero Ventrone (un homme qui avait fait installer une cloche de la honte à côté du terrain d’entraînement et qui demandait à chaque joueur qui abandonnait un exercice de la faire sonner, ce que Zidane n'a jamais fait, ndlr) et retournant en personne la veste d’une presse sportive italienne l’ayant rapidement montré du doigt après des débuts compliqués. Après la blessure de Conte, Zidane a pourtant pris les platines du jeu turinois, s’est allumé lors d’un match face à l’Inter et a touché son sommet en demi-finale retour de la Ligue des champions 1997 face à l’Ajax (4-1).Lippi venait alors de réussir son pari avec un joueur dont la vie sociale, à Turin, était réduite au néant. Zidane, toujours : «(...)Zidane a surtout développé une posture : celle du mec qui voit le joueur comme le point de départ et le point d’arrivée de la victoire. L’entraîneur, lui, ne devient alors que le metteur en scène de l’ensemble. Tout cela aussi vient de Lippi. Comme le style, probablement : à Turin, Zinédine Zidane a été accueilli par le découpage de ses chaussettes Achille – «» – dans le vestiaire, histoire de lui faire comprendre qu’en Italie, c’est uni, et à mi-mollet, point barre. Depuis ce passage dans les bras de la Vieille Dame, le Français ne coupe plus ses pâtes, non plus, Dieu merci. Et il a gardé aussi les mots lâchés par son second entraîneur à la Juve, Carlo Ancelotti : «. » À distance, Zidane garde ce lien avec la science ouvrière qu’il a connue en Italie, là où le Real restera surtout son Graal sportif. Mardi soir, c’est ce cocktail qui va être servi à Turin. Lippi ne sera probablement pas loin, et repensera certainement à ce qu’il disait avec une fréquence élevée à son ancien joueur : «» Au point de lui laisser porter le bob, donc. C’est grand.