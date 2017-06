Ce que nous apprend la bio de Daniel Leclercq

Une histoire de druide. Certes, mais pas que. La biographie de Daniel Leclercq ne se cantonne pas au titre de champion de France qu’il a obtenu en 1998 à la tête du RC Lens. Car bien avant d’écoper du surnom de druide par une presse dithyrambique à l’époque, le natif du Valenciennois a été un bon joueur, un grand joueur de football.

1. Sous fausse licence à l’OM

2. La flaque d’eau de Paulo César

3. La voiture anglaise de Couécou

4. Quand Salif Keita défie le président Rocher

5. Domenech pire que Rool

6. Vairelles préfère les supporters au vestiaire

7. Borloo lance Leclercq, puis le vire pour son ami Lagardère

8. Une dent contre Pierre Ménes

9. Les doubles primes de Decourrière

10. Quand l’idole devient fan

Par Yannick Lefrère

Daniel Leclercq, une histoire de druide. Entretien avec Thierry Morneau, Aux éditions Les Lumières de Lille

Il a débuté à l’USVA, son club formateur, à l’âge de 18 ans. En 1971, à 21 ans, il devient champion de France avec l’OM de Skoblar et Magnusson, puis patron de l’équipe phocéenne sous l’ère de l’entraîneur allemand Kurt Linder . Il obtient l’étoile d’or France Football devant Platini en 1977 sous le maillot Sang et Or. Le football français le surnommait alors «» , «» ou encore «» au lendemain de la finale de la Coupe de France 1975 entre Lens et Saint-Étienne qu’il avait éclaboussée de son talent.Barré en équipe de France par Henri Michel , on attribue à Daniel Leclercq , dans les années 1970, l’invention du concept de libéro-meneur de jeu, en opposition au style du « Kaiser » Franz Beckenbauer . «, écrit-il dans son livre,» La France du foot est sous le charme de ce briseur de lignes, et le grand blond est sacré meilleur joueur du championnat. Rare, déjà à l’époque, pour un défenseur. Même si Daniel Leclercq était un milieu offensif reconverti.Dans les 223 pages de sa biographie, sous forme d’interview, il revient donc longuement sur ses années valenciennoises, marseillaises et lensoises. Cinquante ans de carrière en tant que joueur et entraîneur. Où il a – presque – toujours rencontré le succès. À travers ce bouquin, Daniel Leclercq livre sa vision du football d’hier et d’aujourd’hui, et brise son image d’homme peu loquace et mystérieux. Il distille aussi au passage quelques anecdotes dont voici quelques extraits.C’est lors de vacances au soleil chez Alain Macagno, un coéquipier de l’équipe de France militaire et joueur de l’OM, que le ch’ti Daniel Leclercq se retrouve à assister aux entraînements des Phocéens qui préparent la coupe d’été. Le coach, Mario Zatelli, propose au grand blond de s’entraîner avec son équipe. Le surlendemain, il propose au joueur de l’US Valenciennes-Anzin de jouer un match de coupe avec l’OM. «» , raconte Daniel Leclercq. «» , lui rétorque l’entraîneur olympien. Et voilà comment il intègre l’équipe de l’OM sous la licence d’un autre joueur, Roland Merschel, pour un match contre Stockholm au Vélodrome. Qui plus est télévisé... «, relate le druide,(que maintenant).» À la fin de ce match de coupe d’été, Zatelli convainc le milieu de terrain valenciennois de signer à Marseille. VA n’en demandait pas tant car Robert Domergue voulait enrôler Joseph, l’avant-centre de l’OM. Leclercq part pour six ans dans le Sud. Daniel Leclercq revient sur la saga brésilienne de l’OM en 1974. Jairzinho allait débarquer de Botafogo. Paulo César était, lui, déjà là. Et les conditions de son arrivée sur la Canebière sont assez loufoques. «» Le fantasque attaquant brésilien «» restera une saison à l’OM. Pour 31 matchs et 16 buts.Arrogant, chambreur, agressif sur un terrain, adorable dans la vie. Daniel Leclercq évoque «» : l’attaquant de l’OM et ancien Bordelais Didier Couécou . Un peu dingue même ? «La «» qui a conquis Marseille en un seul match. Daniel Leclercq se souvient très bien de cet OM-ASSE de novembre 1972. Un match qui fait partie de la légende du football français. Le Vélodrome était «» , dixit le druide, des files de supporters olympiens serpentaient devant le stade dès 6h du matin. En plus de l’enjeu du match, il fallait voir la première de l’ex-buteur stéphanois Salif Keita (40 buts la saison précédente), sous la tunique bleu et blanc. En conflit avec le président Roger Rocher, il venait de claquer la porte des Verts. Le peuple marseillais rêvait de son association avec Josip Skoblar (44 buts la saison précédente), «, dixit Leclercq,» , note-t-il encore dans son livre. Ce soir-là, Salif Keita marque deux buts, et l’OM de Kurt Linder bat les Verts de Robert Herbin 3-1. Sur sa seconde réalisation, à six minutes du terme, l’avant-centre malien reçoit une standing-ovation du Vélodrome. Bras levés, il entreprend un tour d’honneur qu’il stoppe brusquement. Pourquoi ? «, relate Daniel Leclercq,» 45 ans plus tard, le druide ne se rappelle peut-être plus du bras d’honneur également adressé par le buteur au président des Verts. Le Vélodrome, lui, n’a pas oublié.Évoquant les joueurs à fort caractère, capables de «» sur un terrain, mais «» en dehors, à l’instar de Pascal Nouma, le druide est invité à comparer Cyril Rool et Raymond Domenech. À propos du premier, «» , il accorde qu’il «» sur la pelouse, «» . «, estime son ancien entraîneur,» Mais, assure-t-il, «C’était un soir de mars 1998. Lens gagne 1-0 à Monaco et se lance véritablement vers le titre. Persuadé de l’emporter, le druide laisse «» sur le banc. À la pause, il remarque que son buteur et le jeune Wagneau Eloi ne sont pas dans le vestiaire. Il en fait abstraction et lance l’autre grand blond en attaque à 30 minutes du terme. Le lendemain, il convoque ses deux joueurs avec le capitaine Wallemme pour régler ses comptes et savoir où ils étaient à la mi-temps. «» Le druide voit rouge : «» «» , rétorque Vairelles. «» Le joueur est furieux, ainsi que son père qui avertit les journalistes. Ces derniers tombent sur Leclercq qui se prive de son meilleur élément. Lui n’en a que faire. Il oriente sa causerie sur son choix fort. Lens fait un gros match, mais s’incline 2-1. Le lendemain, Vairelles se rend dans le bureau de son coach : «» «» Lens sera champion quelques semaines plus tard.En 1986, Daniel Leclercq et son épouse tiennent le café en face du stade Nungesser à Valenciennes. Un matin, Borloo, néo-président, débarque et propose le poste d’entraîneur de l’équipe fanion, alors en D2, au grand blond : «» , lui annonce l’avocat parisien. Celui-ci accepte et prend la succession de Léon Desmenez . Le voilà alors cafetier et entraîneur bénévole. L’aventure sera de courte durée car, en début de saison suivante (1987-1988), Borloo veut à nouveau voir Leclercq : «» En colère, Leclercq refuse. «» , écrit-il. Mais seize ans plus tard, en 2003, Borloo décroche de nouveau son téléphone pour dire au champion de France 98 qu’il «» alors en National. Pas rancunier, Leclercq signe : «Daniel Leclercq évoque son expérience de commentateur de matchs à la télévision. Un rôle dans lequel son franc-parler était reconnu. Par exemple par Pierre Ménès : «"Ah, monsieur Leclercq, qu’est-ce que je vous apprécie quand vous commentez les matchs, car vous n’avez pas peur de dire les choses." » Problème, d’après l’ancien coach, c’est «» . Le druide n’ayant que peu goûté les «» qu’aurait tenus Ménès à son égard en 2007-2008. Lequel estimait, selon Leclercq, qu’à Lens, lors du duo JPP-Leclercq, c’était le druide qui «» . «: "Je suis un garçon bien élevé donc je ne vais pas manquer de vous rappeler."» , regrette Leclercq.Quelques semaines avant qu’il ne démissionne du VAFC qu’il avait pourtant ramené en L2 à l’issue d’une remarquable saison de National en 2004-2005, Daniel Leclercq avait eu un différend avec le président Decourrière. Une histoire de primes, qu’il raconte dans son livre : «, dit-il,» Mais le druide a le soutien total de ses joueurs qui lui demandent de rester. Il poursuit donc l’aventure, obtient l’accession «» , puis s’en va, remplacé par Kombouaré dont le nom circulait déjà depuis un moment. «"Je ne suis pas Binbin, qu’on pose sur un siège dans la tribune pour assister au match, ça ne m’intéresse pas." »» , écrit Leclercq. Pas son idole du foot, l’ancien Marseillais et Valenciennois Joseph Bonnel . Non, le musicien pour qui il a une «» : Jean-Jacques Goldman. Et c’est à la demande du chanteur que ça s’est fait. «"Goldman suit ton parcours, il joue ce soir à Douai, et demande si tu peux passer le voir dans l’après-midi."(rires).. »