Ce que cet ours brun fait avec le ballon avant ce match de D3 russe va vous émouvoir

Un ours amène la balle de match en Russie

On va finir par s'y habituer, les Russes ne font rien comme les autres.Samedi, les férus de football russe n'ont évidemment pas raté le match entre le FK Machouk et Angusht Nazran, un duel qui a vu les visiteurs l'emporter 0-3 au terme d'une rencontre marquée par la présence d'un acteur inattendu et inhabituel aux abords d'un terrain de football. Avant le match, un dresseur s'est en effet pointé en bord de terrain accompagné d'un ours brun qui, debout sur ses pattes, a tenu le ballon à disposition de l'arbitre avant de faire applaudir les spectateurs, offrant au public une scène digne des pires numéros de cirque.Si le but était de faire encore plus ridicule que les olas dans les tribunes, la mission est réussie.